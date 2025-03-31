شكرا لقرائتكم خبر عن أُجبروا على الخروج.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كراتشي الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

زلازل في باكستان

أنواع الزلازل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم, مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية, أن مركز الزلزال على عمق 19 كيلومترًا، وعلى بُعد 75 كيلومترًا شمالي كراتشي.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، غير أن الزلزال أجبر سكان كراتشي على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.ويشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.وتُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.