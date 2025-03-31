شكرا لقرائتكم خبر عن في ثلاثة أشهر.. وفاة 118 شخصًا بحمى "لاسا" في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

حمى لاسا في نيجيريا

الدمام - شريف احمد - سجل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في نيجيريا 118 حالة وفاة بحمى لاسا، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.وأكد مدير عام المركز جيدي إدريس في بيان، إصابة 645 حالة بحمى لاسا، ووفاة 118 ليبلغ معدل الوفيات 18.3% في الفترة من يناير إلى مارس.في يناير الماضي أعلنت وكالة الصحة الوطنية في نيجيريا، أن حمى "لاسا" تواصل انتشارها في البلاد حيث تم تسجيل 89 حالة مؤكدة أخرى و12 حالة وفاة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أن الحالات الجديدة تم تأكيدها في 13 ولاية من أصل 36 ولاية في البلاد.