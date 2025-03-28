شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بشركات الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى بناء على تعليمات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بالعمل على توفير ماكينات ديزل احتياطية بجميع المساجد والساحات الكبرى المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لتأمين التغذية الكهربائية لهم فى حالة حدوث أى عطل فنى طارئ خلال الصلاة.

كما وجهت الشركة القابضة بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة وبأعلى جودة.

ومن المقرر أن يتم مد ساعات العمل فى مراكز خدمة المواطنين لتقديم كافة الخدمات التى يطلبها المواطن لتعمل حتى العاشرة مساءً، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات خلال عطلة اجازة عيد الفطر المبارك.