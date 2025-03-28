شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 15 فرصة عمل للشباب، في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بإحدى الشركات، بمحافظة مطروح.

وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية فى التخصصات التالية:

- 5 فرص على وظيفة كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب.

- 5 عمال مخازن في مجال مكينة المخازن.

- 5 أخصائي أول دعم البناء والتركيب.

ويمكن للشباب الراغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي : [email protected]، علما بأن التقديم بدأ من أمس الخميس 27 مارس 2025، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن الشروط للتقديم هي:

1- لتخصص كبير أخصائي دعم أعمال البناء:

- إجادة اللغة الإنجليزية – الروسية.

- التعامل مع الكمبيوتر.

- خبرة 4 سنوات في المجال.

2- شرط الالتحاق بتخصص عامل مخازن، هو: إجادة التعامل مع الكمبيوتر.

3- شروط الالتحاق بوظيفة أخصائي أول دعم البناء والتركيب هي :

- إجادة اللغة الانجليزية مستوى B1.

- إجادة الكمبيوتر.

- خبرة 3 سنوات في المجال.

وأشارت إلى أن مميزات تلك الوظائف، هي:

- توفير 3 وجبات.

- الاقامة ووسيلة الانتقال من وإلى الموقع.

- الجمعة والسبت عطلة .