عاجل: حالتها صعبة.. سبب دخول ايناس النجار العناية المركزة بشكل مفاجىء

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق سيطرت على الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت سوار النجار الحالة الصحية لشقيقتها إيناس النجار، ودخولها في غيبوبة تامة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، وجرى نقلها لوحدة العناية المركزة بشكل مفاجىء.

الحالة الصحية للفنانة إيناس النجاروكشفت سوار النجار الحالة الصحية لـ إيناس النجار، في تصريحات خاصة لـ«االوطن»، موضحة أن شقيقتها دخلت فى غيبوبة منذ 4 أيام، وعلى إثرها جرى نقلها إلى العناية المركزة، موضحة أنها كانت محجوزة بالمسنشقي من قبل بسبب تعرضها لألم حاد في بطنها، بعدما تناولت كميات كبيرة من المسكنات، مضيفة أن شقيقتها تعاني من ارتفاع كبير في إنزيمات الكبد، وتخضع حاليا لعدد كبير من الأشعة للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية، وناشدت الجمهور بالدعاء لشقيقتها باكية:«أرجوكم ادعولها حالتها صعبة أوي».دعاء سوار النجار لشقيقتهاوخلال الساعات القليلة الماضية طلبت الفنانة سوار شقيقة إيناس النجار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: «اللهم اشفها يا رب بحق الأيام المفترجة يا رب يا رب ادعوا لها بالشفاء.. إيناس أختي بنتي كل حياتي يا رب ولا تحرق قلبي عليها يا رب الطف بيها يا رب اللطف من عندك.. يا رب يا رب بحق لا إله إلا الله أنقذها يا رب».