شكرا لمتابعة خبر عن المسند ينبه بموعد انتهاء موسم الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، بموعد انتهاء موسم الأمطار .

وقال المسند إنه تبقّى على انتهاء موسم الأمطار في معظم مناطق المملكة قرابة شهرين، هما أبريل ومايو.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.

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