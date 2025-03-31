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المسند ينبه بموعد انتهاء موسم الأمطار

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الرياض - علي القحطاني - نبه أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، بموعد انتهاء موسم الأمطار .

وقال المسند إنه تبقّى على انتهاء موسم الأمطار في معظم مناطق المملكة قرابة شهرين، هما أبريل ومايو.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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