شكرا لمتابعة خبر عن مهندس جيولوجي: عدد الكهوف في المملكة هائل ونسعي لاستكشاف المزيد منها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المهندس الجيولوجي علاء حكيم إن الأكسجين موجود في الكهوف بنسب مختلفة، وتختلف من شخص لآخر، ولا يمكن للشخص أن يستمر في الكهف لفترات طويلة خلال الزيارة.

وقال علاء حكيم خلال حديثه ببرنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية: “أحيانًا تصدر التصاريح في أوقات معينة، لأن الكهف يستوعب عددًا معينًا من الأشخاص حتى لا تتأثر نسبة الأكسجين به، هذا بخلاف أن بيئة الكهف يجب أن ترتاح”.

وتابع علاء حكيم: “عدد الكهوف بالمملكة هائل، ونعمل على استكشاف المزيد منها ونحاول تهيئتها للسياحة الجيولوجية”.

وأكد المهندس أن المملكة تمتلك كهوفًا أخرى جديدة واعدة بها جمال يجذب عددًا كبيرًا من الزوار وهذا ما سوف نركز عليه.

ونوه المهندس بأن أقصى مدة يمكن للأشخاص قضاؤها داخل الكهوف لا يجب أن تزيد عن ساعات معدودة.