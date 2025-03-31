شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: أبريل يشهد ذروة الأمطار في المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن سجلات المركز تشير إلى أن شهر أبريل يُعد أكثر الأشهر هطولاً للأمطار في المملكة، حيث يمثل ذروة الموسم المطري في فصل الربيع.

وأوضح العقيل خلال مداخلة له بقناة الإخبارية أن المناطق الأكثر تأثراً بهطول الأمطار خلال هذا الشهر، وفقاً للبيانات المناخية للمركز الوطني للأرصاد، تشمل عسير والباحة ومكة المكرمة والمناطق المرتفعة، مشيراً إلى أن هذه المناطق تشهد كميات أمطار مرتفعة مقارنة ببقية مناطق المملكة.

وأضاف محلل الطقس أن صور الأقمار الصناعية تُظهر حزاماً من السحب الرعدية الماطرة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على قمم جبال مكة المكرمة، والباحة، وعسير، والطائف اليوم وخلال اليومين القادمين.

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