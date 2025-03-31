شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تطالب المجر باعتقال نتنياهو حال سفره إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن منظمة العفو الدولية، مطالبتها لدولة المجر، باعتقال نتنياهو حال سفره إليها وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت القناة عن إعلام فلسطيني، قوله إن هناك 3 شهداء وعدد من المصابين سقطوا إثر قصف للاحتلال على خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.