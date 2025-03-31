شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة ورياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن استمرار الحالة الممطرة ورياح.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: استمرار الحالة الممطرة الحادي عشر عام ١٤٤٦هـ مساء اليوم الاثنين الثاني من شوال.

وأشار إلى أن ذلك على أجزاء من القصيم والزلفي وعفيف وشرق الشمالية وشرق حائل وحفر الباطن وشمال الصمان فرصة أمطار من خفيفة لمتوسطة، إلى جانب رياح متفاوتة على أجزاء من الوسطى والغربيةوالشرقية.