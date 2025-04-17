وفاء عامر تعلن تضامنها مع سلاف فواخرجي .. وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية وفاء عامر تضامنها مع الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بعد شطب عضويتها من نقابة الفنانين السوريين، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت عامر قائلة :"سلاف فواخرجي شطبت عضويتها نقابة سوريا، أهلاً بيها وسط زملايها وحبايبها، فنانة عظيمة وثروة لا يقدر ثمنها إلا من يفهم في الماس.

من ناحيتها، أقدمت فواخرجي على إعادة نشر تعليق عامر، معبرة عن شكرها لموقفها مشيرة إلى أن أهل مصر أغلى من الماس، وقالت :"محبتكم واحتضانكم ثروتي الحقيقية يابنت الأصول مصر وأهلها هم الماس وأعلى وأغلى".