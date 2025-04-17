بعد وصف "إجلال" في "وتقابل حبيب" بـ"الشريرة".. أنوشكا تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية أنوشكا، عن شخصية "إجلال" التي جسدتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، في شهر رمضان الماضي، وقالت أنوشكا إن "إجلال" ليست شريرة كما وصفها البعض، ولكنها نموذج عن إنسانة تربت في بيئة قاسية تخلو من المشاعر.



وعن مدى تشابه شخصية "إجلال" مع شخصية أنوشكا الحقيقية، قالت الفنانة: "إجلال مش أنوشكا، أنا مليانة أحاسيس ومشاعر، لكن إجلال كانت صارمة جداً".

حديث أنوشكا جاء في مداخلة هاتفية، ضمن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، على قناة "cbc".

يذكر أنه شارك في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب أنوشكا، الممثلان ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والفنانان خالد سليم ونيكول سابا، والممثلون صلاح عبد الله، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد ومنة عرفة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتدور أحداث المسلسل حول "ليل"، سيدة غنية تكتشف خيانة زوجها، وتنكشف العديد من الأسرار التي تدفعها للانفصال عنه. تتورط "ليل" في قصة حب معقدة، وتعيش صراعات عاطفية، بينما تكشف عن أسرار عائلة طليقها، التي تدخلها في معركة شاقة.