شكرا لقرائتكم خبر عن حتى صباح اليوم...تفاصيل الغارات العنيفة التي شهدتها صنعاء وعدد من المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اليمن تصعيدًا للضربات الجوية الأمريكية واستهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس.

ففي العاصمة، أفادت وسائل إعلام حوثية، بمقتل شخص واحد إثر غارة جوية أمريكية استهدفت حي النهضة السكني بمديرية الثورة شمال صنعاء.

وأشارت إلى أن الطيران الأمريكي شن أكثر من 20 غارة جوية على مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

وأضافت أن الطيران الأمريكي استهدف منطقة الحفا بأكثر من 12 غارة، كما استهدف مديريات سنحان وبني حشيش ومناخة في محافظة صنعاء بعدد من الغارات الأخرى.

وفي غرب اليمن، قالت وسائل الإعلام الحوثية إن الطيران الأمريكي شن أربع غارات جوية استهدفت مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ولم تفصح المليشيات عن سقوط قتلى من عناصرها أو قياداتها، كما لم تفصح عن طبيعة الأهداف التي طالتها تلك الغارات.