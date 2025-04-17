شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ليلة عصيبه...طائرات بلا طيار تحلق في سماء العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شهد العاصمة صنعاء الان تحليق لطائرات بدون طيار أمريكية بعد ساعات قليلة من سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في كافة انحاء العاصمة.

وبالرغم من التحليق المنخفض للطائرات لم يسمع أصوات اطلاق النيران من بنادق الكلاشينكوف والرشاشات المعدلة وهي طريقة الدفاع الوحيدة التي تحاول من خلالها ميلشيا اعتراضها.

وشنت الطائرات الامريكية اكثر من عشرون غارة استهدفت مواقع للميلشيا في شمال وجنوب العاصمة الى جانب معسكر "الحفا" في غرب صنعاء وعدة مواقع أخرى .



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