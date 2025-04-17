شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق حجم اليورانيوم المخصب لديها...كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية سابقاً يكشف مفاجأة بشأن عدد القنابل النووية التي تملكها إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور يسري أبو شادي، أن إيران تمتلك قدرات نووية كبيرة بعلم واشنطن و الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف خلال برنامج قصارى القول :"هناك خلافات بين أمريكا وإيران غير البرنامج النووي وهي الصواريخ البالستية".

وتابع :"إيران في 2025 مختلفة تماماً عن 10 سنوات ماضية، إيران خلال الأشهر الماضية سارعت بشكل غير مسبوق إلى إنتاج مواد نووية مخصبة خاصة اليورانيوم، بعد ما كان لديها 300 كيلو جرام فقط، الآن إيران لديها 8 أطنان يورانيوم مخصب".

وأكمل :"إيران اليوم لديها يورانيوم عالي التخصيب 60% بكمية أكبر من 300 كيلو جرام، وهذا يعني 7 قنابل أو اكثر، والآن لديها القدرة لانتاج قنبلة ذرية كل شهر".