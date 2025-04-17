ميرنا وليد - بيروت - وضعت النجمة العالمية زيندايا خطيبها النجم توم هولاند بموقف محرج، اذ أظهرت كيف يبدو الأخير أكثر طولا، وتبيّن أنه يضع في حذائه قطعا تساعده ليظهر طويل القامة.

على صعيد آخر حصلت زيندايا وتوم هولاند في السابق على وشمين متطابقين، قبل يوم واحد من عيد الشكر.

وحدث هذا الأمر قبل شهر واحد فقط من ركوع توم هولاند على ركبة واحدة، وطلب الزواج من زيندايا الفائزة مرتين بجائزة إيمي، إذ اتخذ الزوجان، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاماً، قراراً برسم الأحرف الأولى من اسميهما على جسديهما.

كانت هذه تفاصيل خبر زيندايا تُحرج توم هولاند بتصرفها معه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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