شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن استهداف منزل قيادي حو ثي كبير في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بتعرض منزل قيادي حوثي لغارة جوية

وبحسب مواطنون فان الطيران استهدف منزل جرمان تاجر أسلحة من صعدة حيث ان المنزل بحي الروضة في العاصمة #صنعاء

وبعد القصف انتشرت اطقم وقوات حوثية بمحيط المنزل



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