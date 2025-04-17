شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على (الحديدة) ومحاصرة (صنعاء).. وكالة أميركية تكشف خطة هجوم بري بدعم أمريكي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، الأربعاء، أن قوات يمنية معارضة للحوثيين تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج العربية بشأن هجوم بري محتمل لطرد الجماعة المسلحة من ساحل البحر الأحمر.

وتأتي المحادثات بعد نحو شهر من بدء الهجوم الجوي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين والذي أمر به الرئيس دونالد ترامب، وهي العملية التي لم تحقق بعد هدفها المتمثل في إنهاء هجمات المجموعة المدعومة من إيران على الشحن في البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي، وعلى إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن أشخاص شاركوا في هذه المناقشات قولهم إن هجومًا بريًا يمنيًا، قد يشمل محاولة استعادة العاصمة صنعاء بعد أكثر من عقد من سيطرة الحوثيين، من شأنه أن يُوسّع نطاق هذه الحملة ويُكثّفها بشكل كبير. وأضافوا أن الهجوم لن يشمل قوات أمريكية.

وأصبح العمل الأمريكي والإقليمي لتصعيد الضغط العسكري على الحوثيين أكثر إلحاحًا نظرًا لتزايد القلق الدولي بشأن الروابط بين الجماعة المتمركزة في اليمن وحركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة والمتمركزة عبر خليج عدن في القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال. ووفقًا للقيادة الأمريكية في أفريقيا، يتواطأ الحوثيون مع حركة الشباب في التدريب وتهريب الأسلحة.

كما نقلت الوكالة عن حامد غالب، أحد كبار مساعدي طارق صالح، عضو مجلس قيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، إن "هذا بات الآن سبب آخر للعالم لمواجهة الحوثيين وتحرير اليمن من قبضتهم".

وعلق ترامب على الارتباط بين الحوثيين والصومال، قائلاً إن الولايات المتحدة "ستدعم الشعب الصومالي، الذي لا ينبغي أن يسمح للحوثيين بالتغلغل (وهو ما يحاولون فعله!)، لإنهاء الإرهاب".

وأجرى قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا محادثات في العاصمة السعودية الرياض هذا الشهر مع رئيسي أركان القوات المسلحة السعودية واليمنية. وناقش الجنرالات "الجهود الجارية ضد الحوثيين المدعومين من إيران"، حسبما أفاد البنتاغون، دون الخوض في تفاصيل.

وقال المشاركون في الاجتماعات من الجانبين السعودي واليمني إن" المحادثات ركزت على كيفية استغلال عملية برية يمنية للغارات الجوية الأمريكية لإضعاف الحوثيين بشكل أكبر".

وقد رفض متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، الإدلاء بمزيد من المعلومات بخلاف البيان الصادر بعد زيارة كوريلا. ولم يستجب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض فورًا لطلب التعليق.

السيطرة على الحديدة ومحاصرة على صنعاء

وتتضمن إحدى السيناريوهات هجوما متعدد الجبهات، بالتنسيق مع الجيش الأميركي، بهدف إخراج الحوثيين من ميناء الحديدة الرئيسي ــ وهو مصدر العديد من هجماتهم ــ وبناء الضغط عليهم في صنعاء، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وهم يناقشون مسائل حساسة.

وقال غالب، المستشار البارز لطارق صالح، إن "العملية البرية ضرورية للبناء على النجاحات الكبيرة التي حققتها الغارات الجوية"، مضيفا أن المناقشات جارية ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وطارق صالح هو ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي تحالف لفترة وجيزة مع الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء عام ٢٠١٤، لكنه قُتل على أيديهم لاحقًا في صراع على السلطة.

ويتمركز في المخا، على بُعد حوالي ١٨٠ كيلومترًا (١١٢ ميلًا) جنوب الحديدة، حيث يقود أكثر من ٥٠ ألف مقاتل بدعم من الإمارات العربية المتحدة. وأضاف غالب أن" قواته عملت بشكل وثيق مع الجيش الأميركي للمساعدة في منع إيران من شحن الأسلحة إلى الحوثيين".

يعمل طارق صالح على تعزيز العلاقات مع السعودية، التي قادت عام ٢٠١٥ جهودًا سابقة لطرد الحوثيين، شملت الإمارات.

واضطر التحالف الذي تقوده الرياض لاحقًا إلى التخلي عن الحملة، بسبب القلق الغربي إزاء عدد القتلى المدنيين وتأثير الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على المملكة، بما في ذلك منشآتها النفطية الحيوية.

وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما مخاوف من أنهما ستتحملان مرة أخرى وطأة أي تصعيد للعمليات العسكرية، هناك شعور بأن استعداد ترامب لرفع الرهانات ضد إيران ووكلائها يمثل فرصة لقلب موازين القوى لصالح حلفائهما اليمنيين، وفقًا لأشخاص مطلعين على التفكير في كلا العاصمتين الخليجية.

ولم يتمكن متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية من التعليق فورًا. كما لم يستجب متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لطلب التعليق.

تحذيرات من الاستهانة بقدرات الحوثيين

كان الهدف المعلن للقصف الأمريكي للحوثيين هو الحد من هجمات الجماعة على الشحن في البحر الأحمر، وهي الحملة التي بدأت تضامنا مع حماس في أعقاب بدء حرب إسرائيل مع الجماعة الفلسطينية في عام 2023. ومثل الحوثيين، تدعم إيران حماس وتصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة حذرة بشأن إصدار تقييمات ميدانية للجهود العسكرية الأخيرة في اليمن، لكن يبدو أنها أكثر كثافة واستدامة من تلك التي بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن في يناير/كانون الثاني 2024.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الشهر إن أهداف الحوثيين تُضرب ليلًا ونهارًا، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة الجماعة، بالإضافة إلى تدمير مرافق القيادة والتحكم وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع تصنيع وتخزين الأسلحة.

وتجري الولايات المتحدة حاليًا محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومن المرجح أن تشمل هذه المفاوضات نفوذ طهران على مختلف الميليشيات الحليفة لها. وكان أقواها حزب الله اللبناني سابقًا، الذي أُضعف بشدة جراء هجوم إسرائيلي في النصف الثاني من العام الماضي.

وحذر ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، من أن هناك خطر المبالغة في تقدير الخسائر التي تكبدتها إيران ووكلاؤها منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، ومن خطر التقليل من قدرة الحوثيين على القتال بشكل مستقل.

وأضاف أن إيران "تعرضت لانتكاسة كبيرة، لكن في نهاية المطاف لم يتم تدمير أي من وكلائها بالكامل".

وأبدى الحوثيون تمردهم بشأن رغبتهم في صراع طويل الأمد مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث أثبتوا صمودهم على مدى أكثر من عقد من الزمان منذ سيطرتهم على صنعاء.

الإمارات تنفي مشاركتها

نفت الإمارات تقارير إعلامية عن انخراطها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري قد تشنه فصائل في اليمن على الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من اليمن.

ووصفت لانا نسيبة مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية في تصريح لرويترز تلك التقارير بأنها مزاعم “غريبة لا أساس لها”.

كانت وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الاثنين أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي استهدف الحوثيين، وأن الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين من الولايات المتحدة.

وأوردت بلومبرج يوم الأربعاء أن قوات يمنية معارضة للحوثيين تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء في منطقة الخليج بشأن هجوم بري محتمل.

شاركت الإمارات في تحالف قادته السعودية لشن حملة عسكرية في اليمن أوائل 2015 لمساندة الحكومة المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في 2014.

وأنهت الإمارات الكثير من العمليات باليمن في 2019 وتوقفت المواجهات الكبرى في الحرب الأهلية في 2022 بعد هدنة ومحادثات سلام، وهو ما جعل الحوثيين لا يزالون يسيطرون على معظم غرب البلاد، حيث يتركز غالبية السكان.

وبدأ الحوثيون المتحالفون مع إيران والمعارضون لإسرائيل مهاجمة حركة الشحن بالبحر الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني 2023 فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الغارات الجوية على الحوثيين في مارس آذار.