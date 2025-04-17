تكنولوجيا: الإعلان عن موعد الإطلاق العالمي والعروض المسبقة لهاتف RedMagic 10 Air المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت RedMagic مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية المخصصة للألعاب، RedMagic 10 Air، والذي انطلق في البداية في السوق الصينية.

وجاء هذا الإعلان متزامنًا مع نشر تشويقة جديدة لجهازها اللوحي القادم للألعاب، الذي تشير التسريبات الحديثة إلى أنه سيكون خيارًا أكثر إحكامًا وأداءً من جهاز RedMagic Nova الحالي.

لكن بدلًا من الاكتفاء بالإصدار المحلي، سارعت RedMagic لتأكيد موعد الإطلاق العالمي لـ RedMagic 10 Air. ووفقًا للتشويقة الرسمية، من المقرر أن يُطرح الهاتف عالميًا في 23 أبريل.

كما أعلنت الشركة عن عروض تمهيدية تتضمن خصومات وجوائز، تبدأ من قسائم خصم بقيمة 10 دولارات وصولًا إلى فرصة ربح الهاتف مجانًا. وللمشاركة في هذه الجوائز، يُطلب من المستخدمين إدخال عنوان بريدهم الإلكتروني ضمن واجهة خاصة على موقع الشركة.

وبحسب RedMagic، فإن النسخة العالمية من الهاتف ستأتي بنفس المواصفات التي يتمتع بها الإصدار الصيني. حيث يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ويضم بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط، إلى جانب نظام تبريد متقدم يعتمد على غرفة بخار واسعة النطاق.

ويحتوي RedMagic 10 Air أيضًا على شاشة بحجم 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وتصل نسبة الشاشة إلى الجسم إلى 93.7٪، ما يوفّر تجربة بصرية غامرة. ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن السعر الرسمي للنسخة العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يبقى قريبًا من سعر الإصدار الصيني البالغ 3499 يوان (حوالي 479 دولارًا).

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