5 حقائب يد يجب أن تمتلكها كل امرأة

ميرنا وليد - بيروت - إليكم 5 أنواع حقيبة يد على كل إمرأة أن تمتلكها في خزانتها، حتى يتماشى مع جميع الملابس.

حقيبة Crossbody محايدة للنهار

تتنوع ألوان حقائب اليد المحايدة بين الوردي الفاتح، والرمادي، والعاجي، والنود، والبيج. ستكون حقيبة الكروس بودي المحايدة على الأرجح هي الحقيبة التي ستستخدمينها بكثرة في هذه القائمة. فهي تناسب أي إطلالة تقريبًا، ويسهل حملها معك طوال اليوم، سواء كنتِ ستصطحبين أطفالكِ من المدرسة أو تذهبين إلى البقالة.

حقيبة Crossbody باللون الأسود

سرّ الحقيبة السوداء الأساسية هو أنها تناسب النهار والليل. يمكن تنسيقها مع بنطال جينز وتيشيرت نهارًا، كما أنها تُضفي لمسةً أنيقةً على الإطلالة في سهرة. حقيبة Crossbody سوداء من أكثر الحقائب استخدامًا في خزانتكِ، لذا فهي تستحقّ الاستثمار.

حقيبة السهرة السوداء

تتميز حقيبة السهرة السوداء بتصاميم كلاسيكية متنوعة، لكن السر يكمن في أنها أكثر أناقة من حقيبة النهار السوداء. إنها حقيبة أنيقة للخروج، ويمكن ارتداؤها حتى في حفلات الزفاف والمناسبات. من بين التفاصيل المميزة سلسلة معدنية، وجلد ناعم، وإكسسوارات دقيقة.

حقيبة مميزة بألوان زاهية

مع أن الحقيبة المميزة بألوان زاهية لن تُضفي رونقًا على إطلالتك كحقيبة محايدة أو سوداء، إلا أنها طريقة سهلة لإضافة لمسة مميزة إلى إطلالتك. أنصحكِ بتنسيق إطلالة أحادية اللون أو محايدة مع حقيبة مميزة بألوان زاهية. يمكنكِ اختيار أي تصميم تُفضّلينه.

حقيبة توت كلاسيكية محايدة

حقيبة توت كلاسيكية من الجلد الطبيعي هي آخر ما تحتاج إليه كل امرأة في خزانتها. إذا كان لديكِ أطفال صغار أو لا تعملين في مكتب، فقد يكون هذا التصميم أنسب لكِ مع قماش مثل القماش.