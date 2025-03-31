شكرا لقرائتكم خبر عن العشائر الفلسطينية تثمن موقف الجماهير المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة موقف الجماهير المصرية الشقيقة التي خرجت اليوم عقب صلاة العيد في جميع المحافظات المصرية داعمة لحقوق للشعب الفلسطيني الثابتة وإدانة العدوان الصهيوني والرافضة للتهجير

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر نقدر عالياً موقف القيادة المصرية الثابت بقيادة الرئيس المصري و الجماهير المصرية الشقيقة التي أكدت اليوم وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني

واضاف المصري ان المواقف الشجاعة للقيادة المصرية والشعب المصري الشقيق تعتبر من أكبر المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وجعل مصر شريك أساسي في النضال الفلسطيني.