شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تيك توك سيعمل في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا إضافية والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق تيك توك

شراء إيلون ماسك لتيك توك

وقال ماسك: "لم أقدم عرضا لشراء تيك توك"، وأضاف أنه لا توجد لديه أي خطط بشأن ما سيفعله إذا امتلك تيك توك، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد التوقيع على أمر يقضي باستمرار عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا أخرى.ويأتي ذلك في إطار سعيه إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملكية الأمريكية للتطبيق.وفي يناير الماضي كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أكد أنه غير مهتم بشراء تيك توك، تطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير الذي حاولت الولايات المتحدة حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع مالكه الصيني بايت دانس.وأدلى ماسك بهذه التصريحات حينها، وهي الأولى له بشأن موضوع شراء تيك توك، في مؤتمر في ألمانيا استضافه ماتياس دويبفنر، الملياردير والرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرنجر الإعلامية الألمانية، الشهر الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وذكر ماسك أنه لا يستخدم تيك توك شخصيًا، قائلًا: "أنا لست متحمسًا لشراء تيك توك"، مشيرًا إلى أنه عادة ما يبني الشركات من الصفر.