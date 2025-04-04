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رابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف الاحتلال مستودعًا سعوديًّا برفح

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، استهداف قواتِ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستودعًا تابعًا للمركز السعودي للثقافة والتراث، شرقي رفح.
وأدى الاستهداف إلى تدميره بما يحتويه من مستلزماتٍ طبيةٍ كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.

استهداف مدرسة دار الأرقم

كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية "مدرسة دار الأرقم" التي تؤوي النازحين في غزة؛ مما أدى إلى عشرات الضحايا والإصابات.

‏وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروعة المتتابعة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب تلك الجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية من دون رادع، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وشدَّد فضيلته على الضرورة التي تلحّ على المجتمع الدولي ليضطلع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الإجرامية، وتفعيل الآليات الدولية لردعها، ومحاسبة مرتكبيها.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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