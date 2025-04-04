شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف الاحتلال مستودعًا سعوديًّا برفح والان نبدء بالتفاصيل

استهداف مدرسة دار الأرقم

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، استهداف قواتِ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستودعًا تابعًا للمركز السعودي للثقافة والتراث، شرقي رفح.وأدى الاستهداف إلى تدميره بما يحتويه من مستلزماتٍ طبيةٍ كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية "مدرسة دار الأرقم" التي تؤوي النازحين في غزة؛ مما أدى إلى عشرات الضحايا والإصابات.‏وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروعة المتتابعة.وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب تلك الجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية من دون رادع، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وشدَّد فضيلته على الضرورة التي تلحّ على المجتمع الدولي ليضطلع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الإجرامية، وتفعيل الآليات الدولية لردعها، ومحاسبة مرتكبيها.