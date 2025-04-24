الخليج اليوم .. بيان مصري يحدد المسموح لهم بالسفر إلى السعودية ودخول مكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد أزمة وفيات الحجاج المصريين بالسعودية العام الماضي، دأبت سلطات البلدين على وضع ضوابط مشددة للسفر بدأ تطبيقها مع اقتراب موسم الحج للعام الحالي، سعيا لتفادي أزمة جديدة.

وأصدرت الخارجية المصرية مساء اليوم، بيانا أوضحت فيه الضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية لتنظيم دخول المملكة خلال الفترة الحالية بسبب موسم الحج، وذكرت ما يخص المواطنين المصريين منها، وهي تتلخص في الآتي:

1- منع دخول جميع الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من اليوم 23 أبريل 2025 الموافق 25 شوال 1446 هجرية، وحتى 11 يونيو 2025 الموافق 15 ذي الحجة 1446 هجرية، بمن فيهم المقيمون بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط هم: الحاصلون على تصريح حج رسمي – المقيمون حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط – العاملون داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص.

2- بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة: منع دخول هذه الفئة إلى المملكة العربية السعودية من أي منفذ أو مطار اعتبارا من 13 أبريل (الموافق 15 شوال)، والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم 29 أبريل (1 ذي القعدة).

3- بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية: مسموح لهم دخول المملكة ولا يوجد أي قرار بشأنهم، باستثناء حظر دخول مكة المكرمة خلال الفترة من 23 أبريل حتى 11 يونيو 2025.

4- بالنسبة للتأشيرات السياحية (تأشيرة منافذ): التي يتم الحصول عليها بالمنافذ السعودية فقط لحاملي تأشيرات شنغن والولايات المتحدة، لم يصدر بشأنها أية قرارات بالمنع من دخول المملكة، لكنها لا تخوّل لحاملها دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر من 23 أبريل حتى 11 يونيو 2025، ومحاولة الدخول لمكة من أي مكان داخل المملكة تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل.

5- بالنسبة لتأشيرات الترانزيت (المرور): كان هذا النوع من التأشيرات مُتاح فقط على شركات الطيران السعودية (الخطوط السعودية – فلاي ناس – أديل)، ولم يصدر بشأنها قرار رسمي بالمنع، ويمكن لحاملي تأشيرة المرور الدخول من أية منافذ أو مطارات في المملكة ماعدا مطار الملك عبد العزيز بجدة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من التأشيرات وهي الالتزام بمدة التأشيرة وأقصاها (96 ساعة من لحظة دخول المملكة)، وضرورة استكمال المسافر رحلته والمواصلة إلى وجهته الأخيرة (الدولة الثالثة).

وذكرت الخارجية المصرية في بيانها، أن الوزير بدر عبد العاطي، وجه القطاع القنصلي والقنصلية المصرية في جدة برفع درجة الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري 2025 (1446 هـ).

وقال مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السلطات السعودية أصدرت قرارا بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفون عن مغادرة المملكة بعد تاريخ 29 أبريل 2025، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي على الوافد الذي يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل لبلاده.

كما أعلنت غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، وتتعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.

وأهابت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمواطنين بضرورة الالتزام بضوابط وشروط تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية بكل أنواعها والتقيد التام بصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومواعيد الخروج من المملكة العربية السعودية والتواجد في مكة المكرمة منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.