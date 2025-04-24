كيف تساعدين طفلك على المشي والكلام في الوقت المناسب؟ تابعي الخطوات التالية

كيفية مساعدة الطفل على المشي في الوقت المناسب

طفل يحبو

تمارين تساعد الطفل على المشي:

طفل يتعلم المشي

تدليك رجل الطفل بعد الاستحمام بماء دافئ، لتقوية العظام وتحفيز عضلات الرجلين، ارمي بلعبة ذات ألوان جذابة ولافتة بعيداً عن طفلك، ليحاول المشي والوصول إليها.

تشغيل الأغاني والموسيقى، حيث يحاول الطفل الرقص معها، ورفع جسده وخفضه مع نغمات الموسيقى، العبي مع طفلك الكرة حتى يتعلم أن يركل الكرة، ما يساعده على تقوية عضلات الساقين.

الدراسات الطبية تؤكد أن الطفل الطبيعي يحتاج إلى نحو 1000 ساعة من التمرين على المشي، حتى يستطيع المشي بمفرده لمسافات.

علامات تدل على قرب المشي

قدرة الطفل على الحفاظ على توازنه.. وقوف الطفل بالاستناد على الكرسي أو المنضدة.

محاولة الطفل الوقوف بمفرده دون مساعدة أحد أو شيء، لبضع ثوانٍ، ثم جلوسه على الأرض بسرعة.

مشي الطفل خطوتين ثم الجلوس، تركيز الطفل والتفاعل مع الموسيقى، وكأنه يرقص على الأغاني.

استخدام الطفل يديه وقدميه لمحاولة تسلق الأشياء، ما يثبت قدرة عضلاته على الصمود لثوانٍ أو دقائق.

طرق لمساعدة الطفل على الكلام

أم تتحدث مع رضيعها

أم تتكلم والطفل يتابع نغمات الصوت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 07:23 صباحاً - متى أرى طفلي يمشي خطوته الأولى؟ اتوق لسماع صوته وهو ينطق باسمي! أسئلة وأفكار تجوب عقل وقلب كل أم فرحة وسعيدة بمولود ها الجديد، ولا مانع فنقطتان محوريتان في حياة الطفل خلال عاميه الأولين، وغالباً ما يشكلان مصدر قلق للأمهات، خاصة عند المقارنة المعتادة لدى بعض الأمهات بابن الأخت أو طفلة الجيران.بينما يؤكد علماء طب الأطفال أن كل طفل ينمو بوتيرته الخاصة، ولكن هناك طرق فعالة يمكن للأم أن تدعم بها نمو طفلها الحركي واللغوي؛ لتساعده على تحقيق هذه المهارات في الوقت المناسب، من دون ضغط أو إجبار. في هذا التقرير تستعرض الدكتورة عاليا الشناوي أستاذة طب الأطفال، كيفية تعزيز قدرات الطفل على المشي والكلام بخطوات عملية وعلمية مدروسة، وطرق مناسبة لتقديم المساعدة.علمياً قبل أن يبدأ الطفل في المشي، يمر بمراحل متعددة مثل: الجلوس بمفرده. الحبو أو الزحف. الوقوف بمساعدة الأثاث. المشي مع التمسك بالأشياء، عادة ما يبدأ الطفل حركات المشي ما بين 9 و18 شهراً، ولكن إذا تجاوز الطفل 18 شهراً دون أي محاولة للمشي، يُنصح باستشارة الطبيب.على كل أم إزالة الأشياء الحادة أو القابلة للكسر من طريق الطفل. استخدمي أرضيات غير زلقة وناعمة لتقليل خطر السقوط، ويمكن وضع المفارش الأرضية عليها، وفّري ألعاباً تشجع طفلك على الوقوف والدفع؛ مثل العربات أو العصا التي تشد لعبة صغيرة ما.دعي طفلك يقف بين ذراعيكِ ويحاول الانتقال من يدك إلى قطعة أثاث. واجلسي على الأرض وشجعيه على المشي نحوك بخطوات بسيطة.رغم أن بعض الأمهات يستخدمن المشّايات لتسريع المشي، إلا أنها قد تؤخر نمو العضلات وتزيد من فرص الحوادث، لهذا حاولي أن تدعيه يعتمد على ساقيه ليقوي عضلاته.خصصي وقتاً يومياً للعب الحركي مثل القفز الخفيف، الزحف، والتسلق الآمن بين الأثاثات الآمنة. وضعي في متناول يديه، الألعاب التي تعتمد على السحب والدفع؛ فهي تقوّي عضلات الرجلين وتعزز التوازن.ابتسمي له وامنحيه تصفيقاً وهتافاً عند كل محاولة ناجحة يقوم بها. ولا تُظهري الإحباط إذا سقط، بل شجعيه على المحاولة مجدداً.في الشهر الأول إلى الثالث: يصدر الطفل أصواتاً غير مفهومة.في الشهر الرابع إلى السادس: يبدأ في المناغاة، وفي الشهر السابع إلى الثاني عشر: يبدأ في تكرار أصوات مثل ماما وبابا.ومن عمر سنة إلى سنتين: يبدأ في تكوين كلمات بسيطة ثم جمل قصيرة من ثلاث كلمات.اجعلي ألكلام مع الطفل عادة تلازم كل فعل تقومين به وهو معك بنفس الحجرة، احكي له يومياً ما تقومين به، حتى عند تغيير الحفاض أو تحضير الطعام، استخدمي جملاً واضحة وبسيطة، وتعمدي تكرار الكلمات الأساسية مثل "أكل"، "نام"، "ماء".اختاري كتباً مصورة وذات كلمات قليلة.اقرئي له بأسلوب تمثيلي واستخدمي نبرات صوت متنوعة.اسأليه أسئلة بسيطة مثل: "أين البطة؟" ودعيه يشير إلى صورتها.توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تعريض الأطفال دون سنتين لضوء الشاشات لفترات طويلة.الخليج 365 الأم: التفاعل البشري الحقيقي هو المفتاح الأساسي لتطور الكلام.استخدمي أغاني الأطفال لتعليم طفلك الكلمات والحروف، كرري الأغاني نفسها يومياً ليسهل عليه التعلُّم.التفاعل مع الأطفال في سنه، والاندماج مع أطفال آخرين يعزز من رغبته في التعبير بالكلام.إذا أشار لكِ أو أصدر صوتاً، ردي عليه بالكلام الفعلي، لا تضحكي أو تتجاهلي كلامه غير المفهوم، بل صححيه بلطف.

ألعاب الرضيع في الشهر السابع تابعي أشكالها

متى ينبغي استشارة الطبيب؟

إذا لم يحاول الوقوف بمفرده بحلول 15 شهراً.

إذا لم يمشِ تماماً بعد 18 شهراً.

إذا بدا أن رجليه غير متساويتين، أو يعاني من تيبّس دائم.

إذا لم يصدر أي أصوات بحلول 6 أشهر.

إذا لم ينطق بكلمة واحدة حتى عمر سنة ونصف السنة.

إذا بدا أنه لا يفهم التعليمات البسيطة أو لا يتجاوب مع اسمه.

تأثير التغذية الصحية على التطور الحركي واللغوي

الرضاعة الطبيعية تدعم تطور الدماغ والعضلات.

حصول الطفل على الحديد والكالسيوم وفيتامين"د".

تقديم أطعمة متنوعة بعد عمر 6 أشهر لتقوية الجسم.

دور الأسرة في الدعم النفسي

قدّمي لطفلك بيئة آمنة مليئة بالحب والتشجيع.

لا تقارني بين طفلك وبين أطفال آخرين.

تفهّمي تقلباته المزاجية، فالتعلم يحتاج إلى صبر وثقة.

في هذه الحالات، هناك ضرورة إلى أن يتحوَّل الطفل إلى أخصائي تخاطب أو علاج طبيعي؛ لمساعدته على التطور السليم.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تقديم هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.