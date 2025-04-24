أمراض تصيب الأطفال يمكن الوقاية منها بالتطعيم مبكراً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 07:23 صباحاً - تلعب اللقاحات والتطعيمات دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة طفلك، وقد يتناولها الطفل لحمايته من الإصابة ببعض الأمراض، مثل الخناق وفيروس الروتا وشلل الأطفال والكزاز والسعال الديكي وغيرها من الأمراض الأخرى، التي يصاب بها بعض الأطفال في السنة الأولى من عُمرهم، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد لها، وذلك لتعزيز مناعة طفلك وحمايته من أنواع مختلفة من الأمراض، ومنع انتقال العدوى إلى الإخوة الأصغر سنًا، أو الأكبر سنًا، والأصدقاء المحيطين بهم.

إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" فوائد أخرى لتناول طفلك التطعيمات في أوقاتها المحددة وأهم الأمراض التي تحمي من الإصابة بها.

فوائد التطعيمات لصحة طفلك

أمراض تصيب الأطفال يمكن الوقاية منها بالتطعيم

إذا لم يحصل طفلك على التطعيمات الكاملة، فلن يكون لدى جسمه مناعة ضد الأصابة بالأمراض المختلفة ولن يكون قادراً أيضا على محاربة الإصابة ببعض أنواع البكتريا، كما قد يصبح معرضاً لخطر الإصابة ببعض أنواع العدوى ونقلها إلى المحيطين به.

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أمراض يمكن للتطعيمات وقايةطفلك منها

جدري الماء

يعد جدري الماء هو عدوى أولية بفيروس الحماق النطاقي (VZV). يمكن أن يصيب هذا المرض المعدي أي طفل، وخاصة أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

يمكن أن ينتقل الفيروس أو ينتشر أيضًا عن طريق الاتصال المباشر بالطفح الجلدي. بالإضافة إلى ذلك، وقد ينتشر أيضًا عندما يسعل أو يعطس الطفل المصاب، ثم يستنشقه أشخاص آخرون من خلال الرذاذ في الهواء.

أما عن أبرز أعراض الإصابة بجدري الماء فهي ظهور طفح جلدي أحمر اللون ممتلئ بالسوائل ومثير للحكة في أماكن متفرقة من جسم الطفل

الحصبة الألمانية

تعد الحصبة الألمانية مرضًا يسببه فيروس الحصبة والحصبة الألمانية، وقد تنتقل العدوى عن طريق قطرات اللعاب من الأطفال المصابين أثناء السعال أو العطس أو التحدث.

تشمل أبرز أعراض الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية الحمى وظهور بقع حمراء إذا لم يتم علاجها على الفور، فإنها قد تسبب مضاعفات الإصابة بالحصبة بما في ذلك الإسهال، والالتهاب الرئوي، والتهاب الدماغ، و قد تتسبب في بعض الأحيان إلى وفاة الطفل أيضًا؛ لذا يعد التطعيم خطوة مهمة للوقاية من إصابة طفلك بمرض الحصبة الألمانية، ويجب أن يكون مصحوبًا باتباع الطفل لنمط حياة صحي.

شلل الأطفال

يعد شلل الأطفال مرضًا عصبيًا يسببه فيروس شلل الأطفال وتشمل أعراض الإصابة به إصابة الطفل بشلل الأطراف الذي يحدث فجأة، ويصاحبه في بعض الأحيان الحمى.

ينتقل شلل الأطفال عن طريق البراز أو المياه الملوثة بالبراز المحتوي على فيروس شلل الأطفال. وتتضمن المضاعفات التي قد يصاب بها الطفل أعراض الشلل الدائم، والوفاة .

يمكن وقاية طفلك من أعراض شلل الأطفال عن طريق التطعيم وفقًا لجدول زمني محدد، وغسل يدي الطفل باستمرار بالصابون.

التهاب الكبد ب

يصاب الطفل بمرض التهاب الكبد B بسبب إصابته بفيروس التهاب الكبد، وتسببه في العديد من المضاعفات للطفل وتشمل أعراض التهاب الكبد B الشعور بالضعف الشديد، والغثيان والقيء، واصفرار العينين والجلد، والبول الداكن (مثل الشاي)، والبراز الشاحب.

مرض الكزاز

أعراض مرض الكزاز -الصورة من موقع AdobeStock

يعد الكزاز مرضًا معديًا حادًا تسببه بكتيريا كلوستريديوم تيتاني. تنتج هذه البكتيريا سمومًا عصبية يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتسبب تشنجات عضلية.

على الجانب الآخر يعد مرض الكزاز الوليدي عند الرضع، من أنواع المرض الأكثر شيوعًا، ويصاب به الطفل عادة بسبب العدوى من خلال الحبل السري الملوث.

تظهر الأعراض الأولية لمرض الكزاز عادة بعد حوالي 7 إلى 10 أيام من الإصابة بالعدوى، ولكنها يمكن أن تبدأ في أي وقت من 3 أيام إلى 3 أسابيع. تتضمن بعض الأعراض الشائعة تشنجات العضلات، وصعوبة البلع، وتيبس عضلات الرقبة، والذراعين، والساقين، والظهر، وزيادة معدل ضربات القلب.

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السعال الديكي

السعال الديكي هو سعال يستمر 100 يوم وتسببه بعض أنواع البكتيريا وتنتقل العدوى عن طريق قطرات اللعاب أثناء السعال والعطس والتحدث.

تتمثل أبرز الأعراض السعال الثقيل وبشكل مستمر، ويبدأ بنفس طويل من خلال الفم يبدو وكأنه صوت عالي النبرة، ويصاحبه في بعض الأحيان القيء بعد السعال.

إذا ترك دون علاج، فإنها قد يسبب مضاعفات للطفل مثل ضيق التنفس، ونزيف في العين، وسوء التغذية.

عدوى الخناق

يعد الخناق مرض يصيب الطفل بسبب الإصابة ببعض أنواع العدوى البكتيرية، وقد يتسبب في إصابة طفلك ببعض أعراض ضيق التنفس، وقد ينتقل الفيروس عن طريق قطرات اللعاب أثناء السعال والعطس أو التحدث، وتشمل أعراض الخناق الألم عند البلع، والحمى، وتورم الرقبة، وظهور مخاط أبيض في الحلق.

عدوى النكاف

يعد النكاف مرضًا معديًا تسببه بعض أنواع العدوى الفيروسية، وعادة ما تهاجم العدوى الغدد النكفية، وهي الغدد التي تنتج اللعاب، مما يتسبب في إصابة الطفل بأعراض التورم.

على الجانب الآخر تعد من أبرز الأعراض الشائعة عند إصابة طفل ما بالنكاف هو تورم الخدين والفك. يمكن أن ينتشر الفيروس بسهولة إلى أشخاص آخرين من خلال رذاذ اللعاب أو المخاط الذي يخرج من الفم أو الأنف.

تحتاج عدوى النكاف إلى بعض العلاجات المناسبة لتفادي الإصابة ببعض أنواع المضاعفات مثل انتشار العدوى الفيروسية إلى المخ وفقدان السمع.

مرض السل

يعتبر مرض السل مرضًا معديًا يهاجم الرئتين ويتسبب في إصابة الطفل بالسعال المزمن وضيق التنفس. ولمنع انتقال المرض، فإن التطعيم بلقاح BCG يعد ضروريًا ويجب إعطاؤه للطفل للوقاية من الإصابة بمرض السل، وذلك قبل بلوغ طفلك عمر ثلاثة أشهر .

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.