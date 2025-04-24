لماذا تعاني الأم النفساء من كثرة إفراز الدموع؟

علاقة كثرة الدموع ومرحلة النفاس

نفساء متعبة

لاحظي أنك في مرحلة ما بعد الولادة مباشرة سوف تصابين بأعراض اكتئاب ما بعد الولادة المتراوحة الشدة والأعراض، حيث تنقسم الأعراض ما بين البسيطة والمتوسطة والخطرة، أي المقلقة، ومن الأعراض البسيطة حدوث البكاء بدون سبب، وغالباً ما سوف تلاحظين أن دموعك تنزل من عينيك بدون سبب خاصة حين تنظرين إلى المولود الجديد أو حين تهمين بإرضاعه، وتمر بمشاعر سلبية أو مبالغ بها نحو المولود وذلك في مراحل متقدمة من حدوث صدمة ما بعد الولادة كما يطلق عليها.

اعلمي أنك في مرحلة ما بعد الولادة قد تتعرضين لتغيرات في الدماغ وترتبط هذه التغيرات بالتغيرات الهرمونية التي تحدث لجسمك حيث تنخفض نسبة هرمون الاستروجين على حساب ارتفاع هرمون البرولاكتين الذي يسهم في تكوين الحليب، وبالتالي فانخفاض مستوى هرمون الأنوثة هذا يلعب دوراً كبيراً في سوء حالتك النفسية بعد الولادة، كما أنك سوف تلاحظين أن البكاء بدون سبب هو الحالة الأكثر شيوعاً التي تتعرضين لها خاصة في حال تسرب القليل أو الكثير من الطاقة السلبية المحبطة من المحيطين بك حين تسمعين منهم عن متاعب تربية المواليد الجدد.

أعراض تواجه الأم بعد الولادة

توقعي أن تصابي في فترة النفاس بالشعور الدائم بالتعب والإرهاق وفقدان الطاقة، وبالتالي عدم القدرة على العناية بالمولود وسوف تنتابك المخاوف من التقصير في رعايته وتصاب النفساء عموماً بحالة من القلق و الأرق وقلة النوم، سواء بسبب بكاء المولود، أو بسبب انحفاض مستويات الهرمونات واستهلاك الجسم لبعض المعادن والفيتامينات، حيث تواجهين مشكلتين هما نقص الحديد وانخفاض مستوى فيتامين د وسوف تلاحظين أيضاً انخفاض القدرة على التركيز والشعور العام بتشوش الذهن.

لاحظي أنه من الطبيعي أن تصاب الأم النفساء بضعف الشهية للطعام، خصوصاَ مع ترافق تناول الطعام لتقلصات الرحم في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة.

توقعي أن تلاحظي تساقط كمية كبيرة من شعرك حين تقومين بتمشيط الشعر وهذه حالة عادية بعد الولادة وتؤدي لسوء نفسية الأم النفساء لأن شعر المرأة هو تاج جمالها، وتساقط الشعر هو ظاهرة طبيعية تحدث عند كل النساء بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين وتنتهي هذه المشكلة تدريجياً وبعد ستة أشهر من الولادة غالباً ما لم تكوني تواجهين مشاكل أخرى ترتبط بفقر الدم وأمراض الغدة الدرقية.

نصائح عامة لكي تواجه الأم اكتئاب ما بعد الولادة

علاقة الأم بالمولود

اعلمي أن تحسين نوعية الغذاء بحيث تحرصين على نوعه وكيفيته يؤدي إلى تحسين حالتك الصحية والنفسية، فيجب أن تحصل الأم النفساء على كمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن التي تنقص خلال فترة الحمل ومع الولادة، كما يجب عليها تقليل تناول الحلوى والسكاكر والمشروبات المختلفة المحتوية على الكافيين.

استخدمي بعض المشروبات التي تقلل من تعب وقلق الأم النفساء وقد عرفت منذ قديم الزمن مثل الهليون، حيث يعد الهليون من النباتات العشبية التي لا يهتم بها الناس، ويعتقدون أنها عديمة الفوائد، رغم أنه يحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك وكما يحتوي على مادة ”التربتوفان” التي تعالج الكآبة والقلق والتوتر النفسي بطريقة طبيعية وبدون حدوث آثار جانبية ويمكن إضافته إلى البيض المقلي والسلطات.

طبقي وصفة استخدام حبوب الهال في تقليل مستوى الكآبة لديك بعد الولادة، حيث تحتوي حبوب الهال على مواد طبيعية تساعد على تخليص الجسم من تراكم السموم، ولذلك فيمكنك إضافته بعد سحقه لمشروب الشاي والقرفة خصوصاُ، مما يحسن كثيراً من مزاجك ونفسيتك.

اعلمي أن تناول النفساء لمطحون الشعير، حيث يعد الشعير وصفة نبوية، أثبت العلم الحديث فوائدها لأنه فعلاً يريح القلب، وقد كان يطبخ تحت مسمى التلبينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوصف لتقليل الحزن على الميت، وعليك اختيار النوع الجيد منه وهو ما يعرف بالشعير البلدي، حيث إن الشعير على شكل مغلي أيضاً يخلص الأم بعد الولادة من نوبات الحزن والقلق بالتدريج، ويوصف من أجل إدرار الحليب ويخلص جسم النفساء من تراكم السموم التي تؤدي إلى حدوث تغيرات كيميائية في الدماغ.

اهتمي بخطوة الرضاعة الطبيعية منذ اللحظات الأولى والتي تعرف بالساعة الذهبية للولادة، حيث تسهم كثيراً في تقليل إصابتك بأعراض ما بعد الولادة المقلقة والصعبة، كما يمكنك في حال مواجهتك لمشاكل نفسية أن تحصلي على رفع لطاقة الدماغ عن طريق مدربي طاقة محترفين.

هل يفيد الغناء للمولود في تخفيف مشاعر الحزن عند الأم بعد الولادة؟

التواصل مع المولود

اعلمي أن دراسة بريطانية حديثة قد توصلت إلى أن هناك فوائد كثيرة لغناء الأم مع الأطفال حديثي الولادة ومن أهمها وقاية الأم من الإصابة بما يعرف بـ" اكتئاب ما بعد الولادة"، حيث أجريت هذه الدراسة على أمهات خضعن لثلاث طرق من العلاج النفسي، حيث ظهر أن هناك تحسناً ملحوظاً لدى الأمهات اللواتي قمن بالغناء للمواليد مقارنة بالأمهات اللواتي خضعن إلى جلسات جماعية للرعاية والارشاد النفسي والتحدث مع مرشدين نفسيين أو اللواتي خضعن إلى تقنية اللعب.

لاحظي أن إحدى الباحثات المسئولات عن هذه الدراسة وهي "روزي بيركينز" قد أشارت إلى أنه على الرغم من صغر العينة التي أجريت عليها الدراسة، إلا أن نتائجها مهمة نظراً لما أظهرته بضرورة التصدي للأعراض النفسية التي تنتاب امرأة واحدة من بين ثماني أمهات بعد الولادة وذلك في أسرع وقت من أجل التفرغ لتربية الصغير، حيث تبين أن الغناء يعد علاجاً فعالاً لنفسية الأمهات في حال قمن بترديد الاناشيد والأهازيج و الترانيم والأغاني الشعبية المختلفة والمتوراثة في كل بلد على مسامع مواليدهم.

قومي بالغناء لمولودك وليس سماعه الأغاني واستعيني بالنساء الكبيرات في السن لتعلم الأغاني القديمة، لان الكثير من الأمهات الحديثات اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة يخشين من تناول مضادات الاكتئاب أثناء فترة إرضاع الطفل خوفاً على صحة الطفل، وخوفاً من التعرض إلى إدمان تناول مثل هذه الأدوية، ولكن الغناء والإنشاد للمولود يحقق نتائج أفضل بكثير من دون أضرار، وكذلك فقد تبين فوائد الأهازيج الشعبية لكبار السن الذين يعانون من حالات متقدمة من الخرف والزهايمر.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 07:23 صباحاً - تعد مرحلة ما بعد الولادة والتي تعرف عند العامة بأنها مرحلة النفاس بمثابة مرحلة انتقالية في حياة المرأة، حيث تنتقل من مرحلة الحمل إلى مرحلة الأمومة الفعلية وبسبب هذه التطورات المتتالية التي تمر بها فيها تشعر بمشاعر مختلفة، وقد تتأثر أيضاً بسبب التغيرات الهرمونية مما يظهر ذلك على حالتها النفسية والمزاجية.تعد مرحلة ما بعد الولادة هي مرحلة حدوث التغيرات الجسمية والنفسية عند الأم والتي يجب أن تعرفها وتتعامل معها، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة ميساء عبد الجواد، حيث أشارت إلىبالإضافة لمعاناتها من أعراض أخرى، مثل تساقط الشعر وفقدان الشهية للطعام ونصائح لتقليل هذه الأعراض في الآتي:قد يهمك أيضاً: اكتئاب ما بعد الولادة.. هل يبعد الأم عن الاهتمام برضيعها؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.