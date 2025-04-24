في اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. خطوات تدفع ابنتك إلى الأمام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 07:23 صباحاً - في 25 من أبريل من كل عام، تنضم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الفتيات في جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى المزيد من الفتيات والنساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مع تزايد أهمية التكنولوجيا للبنات في مختلف المهن، من الفن والتاريخ إلى القانون والتدريس الابتدائي والتصميم الجرافيكي؛ فإن تعلم مهارات التكنولوجيا في سن مبكرة سيُهيئ الفتيات للاستقلال الاقتصادي. ويحتاج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المزيد من الفتيات والنساء.

إن الوظائف في المستقبل ستكون مدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار -65 في المائة من الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية اليوم سيكون لديهم وظائف غير موجودة بعد.

ترغب الفتيات في التعلم، ويبذلن قصارى جهدهن لتعلم مهارات التكنولوجيا، وتمكين الأخريات من الانضمام. فتيات مثل جاكومبا، البالغة من العمر 16 عاماً، التي أسست نادياً للروبوتات في مدرستها في غامبيا؛ ونينو، التي تنظم فعاليات برمجية للفتيات الصغيرات في جورجيا؛ وإينو، التي صنعت طائرة من دون طيار في معسكر برمجة في إثيوبيا.

ماذا تعني تقنية المعلومات والاتصالات "ICT"؟ وما أهميتها للفتاة؟

ماذا تعني تقنية المعلومات والاتصالات "ICT"؟ وما أهميتها للفتاة؟

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT" هي اختصار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهي تشمل جميع التقنيات التي تُمكننا من إدارة البيانات ونقل المعلومات.

في كل مرة تتواصلين فيها مع حاسوبك أو جهازك اللوحي أو هاتفك المحمول؛ فأنت تستخدمين تقنية الاتصالات. يشمل هذا النوع من الاتصالات المكالمات الهاتفية، ومحادثات الفيديو، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، حتى تصفح الإنترنت يستخدم هذه التقنية.

كما هي الحال في جميع وظائف التكنولوجيا، يهيمن الرجال على هذا المجال. حيث تُشكل النساء ما يقرب من نصف القوى العاملة. ومع ذلك، في مجال التكنولوجيا، لا تشغل النساء سوى 25% من الوظائف. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الفتيات أقل ميلاً من الفتيان لدراسة المواد المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM". وينطبق هذا على كلٍّ من المرحلة الثانوية والجامعية. حيث تتجنب العديد من الفتيات دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM" لأنهن لا يعتقدن أنهن سيعملن في هذه التكنولوجيا. ومن أسباب عدم تفكيرهن في العمل في مجال التكنولوجيا عدم معرفتهن بأي نماذج نسائية يُحتذى بها في هذا المجال.

تُتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصاً وظيفية للمهنيات الشابات، وتُتيح الوصول إلى السوق العالمية لرائدات الأعمال والشركات التي تقودها النساء، وتُقلل من فجوة عدم المساواة بين الجنسين. كما تُتيح الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريب؛ ما يُسهم في بناء قدرات المرأة.

كيف يمكننا سد الفجوة الرقمية بين الشبان والفتيات؟

كيف يمكننا سد الفجوة الرقمية بين الشبان والفتيات؟



وفقاً للخبراء، يُمكننا سد الفجوة الرقمية بينهما من خلال بناء المهارات الرقمية، وتعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفتيات والشابات، ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي في قطاع التكنولوجيا. ومن الضروري أيضاً حماية خصوصية الفتيات والنساء على الإنترنت، ودعم مشاركة المرأة في تطوير التكنولوجيا، وإنشاء المحتوى المحلي، والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نساء غيَّرن نظرة العالم واشتهرن في قصص التاريخ

كيفية الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

في هذا اليوم، تُشجَّع الفتيات على التفكير في خوض غمار مهنة التكنولوجيا. كما يُشجَّعن على القيام بأنشطة مثل إنشاء نادٍ للتكنولوجيا أو برمجة الحاسوب أو الروبوتات في مدارسهن. تُوزع شركات التكنولوجيا والمدارس التي تُقدم برامج تكنولوجية معلومات للفتيات حول أسباب اختيارهن لهذا المسار المهني. وللمشاركة:

ادفعي ابنتك لحضور حدث

تستضيف أغلب البلدان فعالية "اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" سنوياً لتشجيع المزيد من الفتيات والشابات على الانضمام إلى قطاع التكنولوجيا. يمكنكِ دعم ابنتك في المشاركة بحضور إحدى هذه الفعاليات. ابحثي على الإنترنت عن فعاليات تُقيمها منظمات بلدك؛ فقد تُقام عبر الإنترنت أو في منطقتكِ.

ادفعي ابنتك لمشاركة تجربتها

إذا كانتِ ابنتك من محترفات التكنولوجيا؛ يمكنها استغلال هذه الفرصة لمشاركة تجربتها في قطاع التكنولوجيا وتقديم دليل حول كيفية تمكين الفتيات والنساء من السعي وراء مسيرة مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. علِّميها الانفتاح على الإرشاد والمساعدة في بناء تعليم أو مسيرة مهنية للفتيات من أقرانها في هذه المجالات.

ادفعي ابنتك لمساعدة فتاة في مجال التكنولوجيا

من الطرق الأخرى التي يمكن لابنتك من خلالها التأثير في اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رعاية تعليم فتاة أخرى في أحد مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إذا كنتِ تعرفين فتاةً تتمتع بالقدرات؛ فادفعي ابنتك إذا كانت متمكنة أن تعرض عليها هذه الفرصة. أما إذا لم تكن كذلك؛ فيمكنها طلب المساعدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لترشيح فتاة للرعاية، ثم ادفعيها لتختار الفتاة التي تراها الأفضل من بين الترشيحات. وعلِّميها أن تأخذ مجموعة من الفتيات إلى مركز العلوم في المنطقة التي تسكنها.

شجعي ابنتك على أخذ المزيد من دورات العلوم والتكنولوجيا

إن تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا ليس مجرد قضية عدالة اجتماعية؛ بل هو أيضاً ضرورة اقتصادية، تعزز التنوع في فرق العمل الإبداع والابتكار، وتزيد من القدرة على حل المشكلات. وجود النساء في مجالات التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات نصف سكان العالم بشكل أفضل. كما أن تهميش الفتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليس وليد اللحظة، بل يشهد التاريخ على ضآلة فرصها في الحصول على تعليم رسمي في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. وإن تمكن بعض الفتيات من الحصول على فرصة في تعليم رسمي، كانت أبواب الوظائف أو التوظيف الكامل في هذه المجالات تُوصد أمام معظمهن.

عرِّفي ابنتك إلى النساء في مجال التكنولوجيا

عرِّفي ابنتك إلى النساء في مجال التكنولوجيا

عرِّفي ابنتك إلى النساء في مجال التكنولوجيا مثل:

آدا لوفليس: آدا أوجستا كنغ، من مواليد 1815 وهي كونتيسة لفليس، كاتبة وعالمة رياضيات إنكليزية، اشتهرت بشكل رئيسي في عملها على المحرك التحليلي وهو مقترح لحاسوب ميكانيكي للأغراض العامة صممه تشارلز بابيج. كانت أول من أدرك بأن للآلة تطبيقات تتجاوز مجرد الحساب، ونشرت أول خوارزمية يمكن أن تقوم بها هذه الآلة؛ ولذلك تُعتبر أول من عرف الإمكانيات الكاملة لـ«الآلة الحاسبة» وأول مبرمجة حاسوب

جريس هوبر: جريس موراي هوبر، وُلدت في 9 من ديسمبر 1906 وتُوفيت في 1 من يناير 1992، كانت عالمة حاسوب أمريكية ولواء في البحرية الأمريكية، وهي من أوائل المبرمجين لحاسوب هارفارد مارك في 1944، اخترعت أول مصرف للغة برمجة، وكانت ضمن الأشخاص الذين عمموا فكرة لغات البرمجة المستقلة عن الآلة؛ ما قاد إلى تطوير لغة .

آني إيزلي: آني جيه. إيزلي من مواليد 23 من أبريل 1933 – 25 من يونيه 2011" هي عالمة حاسوب، ورياضيات، وعالمة صواريخ أمريكية. عملت لدى مركز لويس للأبحاث "مركز غلاين للأبحاث حالياً" التابع لوكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" والوكالة السابقة لها، اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية "NACA".

هيلين كيلر: كاتبة أمريكية كفيفة وصماء وبكماء، تُعَدُّ من أبرز شخصيات القرن العشرين، أُصيبت وهي في عامها الثاني بمرض أفقدها حاستي السمع والبصر، فحصها المخترع غراهام بيل وأرسل معها معلمتها آن سوليفان التي رافقتها حتى وفاة الأخيرة.

كتبت كيلر 14 كتاباً وأكثر من 475 خطاباً ومقالاً، وألهمت عدة شخصيات منهم مارك توين وألكسندر غراهام بيل ووينستون تشرشل، وحصلت على وسام الحرية الرئاسي من قبل ليندون جونسون عام 1964، تكريماً لها على شجاعتها وإصرارها.

شاهدي مع ابنتك فيلماً عن النساء في مجال التكنولوجيا، مثل "CodeGirl" أو "CODE"

على الآباء والأمهات معرفة أن فيلم "فتاة الكود" هو فيلم وثائقي صدر عام 2015، ويركز على مسابقة تكنولوجية تهدف إلى تعزيز التمكين الفكري والاقتصادي للفتيات. تتعلم فرق دولية من طالبات المدارس الثانوية كتابة برامج الحاسوب وخطط الأعمال، بينما يحددن المشكلات العالمية ويحللنها من خلال إنشاء تطبيقات للهواتف المحمولة. تتضمن الرسائل الإيجابية التغلب على الصور النمطية المقيدة، والعمل الجاد والمثابرة، وإحداث فرق في العالم. تُظهر فتيات من جميع أنحاء العالم حماساً وإبداعاً ووعياً اجتماعياً، بينما يتعلمن التنافس في عالم التكنولوجيا الذي يهيمن عليه الرجال. للبقاء على اطلاع على المزيد من الأفلام مثل هذا، يمكنك الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بليلة الأفلام العائلية الأسبوعية .

انشري هاشتاق #GirlsInICTDay

علِّمي ابنتك نشر الوعي باستخدام، هاشتاق #GirlsInICTDay، في منشوراتها؛ فهذا يمثل تفاعلاً فورياً مع محادثات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بفضلها يصبح محتواك مرئياً في تلك المحادثات؛ ما يزيد من فرص التفاعل مع جمهورها، وهذا الأمر ليس مهماً فقط لزيادة الإعجابات والمشاركات والتعليقات، بل أيضاً لتعزيز تفاعل قدراتها التكنولوجية، بشكل عام على منصات التواصل الاجتماعي.

في اليوم الدولي للفتاة.. دعوة لعالم يمكن فيه لكل فتاة القيادة والازدهار

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.