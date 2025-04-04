هيفاء وهبي بإطلالة “من كوكب آخر”.. صورها تخطف الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها على إنستغرام مجموعة جديدة من الصور اللافتة، ظهرت فيها بإطلالة مبهرة جمعت بين الفخامة والجرأة، حيث ارتدت فستانًا أسود مخمليًا ينسدل منه قماش فضي معدني ضخم، منحها حضورًا أقرب إلى الخيال.

وأرفقت هيفاء الصور بتعليق مقتضب جاء فيه: “from another planet”، أي “من كوكب آخر”، في إشارة إلى الطابع غير التقليدي والمميّز لإطلالتها، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور التي التُقطت في أجواء استوديو ذات إضاءة حمراء داكنة، عكست جانبًا فنيًا من شخصية هيفاء، وظهرت فيها بثقة عالية وأناقة لافتة، حيث اختارت تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا يبرز ملامحها الجذابة، ما زاد من تأثير الإطلالة الكاملة.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي دائماً ما تتصدّر الترند بإطلالاتها المميّزة والجريئة، وتُعرف بحسّها العالي في اختيار الأزياء التي تدمج بين الموضة والفن، إذ يعتبرها كثيرون من متابعيها “أيقونة جمال خارجة عن المألوف”.