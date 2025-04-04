شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تحذيرات أمريكية جديدة بشأن روسيا والصين والان نبدء بالتفاصيل

المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا

جزيرة غرينلاند

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنه في غضون أسابيع قليلة سنعرف ما إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام.وحذّر روبيو بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل من أن "الرئيس ترامب لن يقع في فخ مفاوضات لا نهاية لها".وأشار إلى أن الأوكرانيين أبدوا رغبة في تطبيق وقف كامل لإطلاق النار من أجل إيجاد مساحة للتفاوض.كما تحدث عن وصول كيريل دميترييف، المبعوث الخاص لفلاديمير بوتين، إلى واشنطن هذا الأسبوع، وهي الزيارة الاولى لمسؤول روسي كبير منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022.وأكّد روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لغرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بحكم ذاتي، بأن تصبح معتمدة على الصين.وقال "لن نسمح للصين بأن تأتي، وتقدم لها الكثير من المال حتى تصبح معتمدة على الصين".وأضاف "في وقت معين، أوضح سكان غرينلاند أنهم يريدون الاستقلال عن الدنمارك. لهذا السبب على الدنمارك التركيز على حقيقة أن سكان غرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءا من الدنمارك".