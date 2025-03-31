شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض وعادات يومية تسبب ارتفاع الدهون الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

الدهون الثلاثية في الدم هي نوع من الجزيئات يتكون من الجلسرين وبعض الأحماض الدهنية، ووفقًا لتقرير نشر في موقع schiff فإن الدهون والجلوكوز يمكن أن تنقل إلى الكبد من خلال الدهون الثلاثية، وفي حالة ارتفاع مستوياتها تزيد فرص الإصابة بمشكلات صحية كثيرة منها مشكلات الأوعية الدموية ومشكلات القلب.

أمراض تسبب ارتفاع الدهون الثلاثية

من بين هذه الأمراض والاضطرابات:

قصور الغدة الدرقية

الإصابة بمرض السكر

الإصابة بأمراض الكبد

الإصابة بأمراض الكلى

الإصابة ببعض الاضطرابات الوراثية

أسباب تتعلق بالعادات

بعض العادات أيضًا قد تسبب ارتفاع في نسب الدهون الثلاثية في الدم والتي من بينها:

الافراط الشديد في تناول الطعام

تناول الأطعمة الدهنية والدسمة على الدوام

التدخين خاصة التدخين بافراط

زيادة تناول الأطعمة السكرية في النظام الغذائي.

أعراض ارتفاع الدهون الثلاثية

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية وبعض الأعراض والتي من بينها:

الإصابة بالسكتة الدماغية

الإصابة بالتهاب البنكرياس

الإصابة بمرض القلب التاجي

الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

الإصابة بالنوبات القلبية

مرض الشرايين الطرفية

وعلاج الدهون الثلاثية يتطلب بشكل ضروري الاستعانة بالطبيب المختص الذي يحدد طبيعة الأدوية التي تقلل من حدة الدهون مع الاهتمام بالاقلاع عن التدخين وعن كل العادات غير الصحية وتناول نظام غذائي صحي متوازن ومفيد وفقًا لرؤية الطبيب المختص مع الحركة والنشاط الدائمين.