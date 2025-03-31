شكرا لمتابعة خبر عن سابك تزور مرضى مستشفى الملك عبدالله ببيشة في العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في صباح يوم العيد، 1 شوال 1446 هـ، الموافق 30 مارس 2025 م، قام ممثل شركة سابك بزيارة مستشفى الملك عبدالله في بيشة وذلك لمعايدة مرضى المستشفى في أول أيام عيد الفطر المبارك. بدأت الزيارة في تمام الساعة 9:30 صباحًا، حيث كان في استقبال ممثل سابك الأستاذ مسفر الجبيري، الدكتور صالح آل خبتي، مدير المستشفى.

تخللت الزيارة تقديم المعايدة للمرضى في مختلف الأقسام، حيث قام ممثل سابك بالمرور على العديد من الأقسام، مُقدمًا التهنئة للمرضى والطاقم الطبي بمناسبة العيد. وقد شملت الزيارة التفاعل مع الأطباء والممرضين وتقديم الشكر لهم على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى.

كما قام ممثل سابك بمقابلة الطاقم الإداري في مكتب مدير المستشفى، حيث تم تبادل كلمات الشكر والتقدير للجهود المستمرة في تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى، وأكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك لخدمة المجتمع في مدينة بيشة والمناطق المجاورة.

تعد هذه الزيارة جزءًا من المسؤولية الاجتماعية لشركة سابك في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، حيث تُظهر التزام الشركة بتقديم الدعم والرعاية للمجتمعات المحلية، وتعزيز العلاقة مع المؤسسات الصحية في المملكة.