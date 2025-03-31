شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكحك والبيتيفور.. مشروبات تساعدك على تحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول الكحك والبيتيفور فى عيد الفطر المبارك، قد يشعر البعض بثقل في المعدة وعسر هضم، لكن هناك مشروبات يمكن أن تساعد في تحسين صحة الهضم في عيد الفطر نتعرف عليها في السطور التالية بحسب موقع تايمز ناو.

الزنجبيل

له فوائد عديدة لصحة الهضم منها:

تخفيف الغثيان والقيء: يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان والقيء.

تحسين حركة الأمعاء: يساعد الزنجبيل في تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

تقليل الانتفاخ والغازات: يساعد الزنجبيل في تقليل الانتفاخ والغازات التي قد تحدث بعد تناول وجبات دسمة.

تخفيف آلام المعدة: يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام المعدة والتشنجات المعوية.

النعناع:

يساعد النعناع على تهدئة عضلات المعدة وتخفيف الغازات والانتفاخ.

يمكن تحضير شاي النعناع عن طريق نقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء الساخن.

البابونج:

يساعد البابونج على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف التشنجات المعوية.

يمكن تحضير البابونج عن طريق نقع أزهار البابونج المجففة في الماء الساخن.

الشمر:

يساعد الشمر على تخفيف الغازات والانتفاخ وتحسين حركة الأمعاء.

يمكن تحضير الشمر عن طريق نقع بذور الشمر في الماء الساخن.

الماء مع الليمون

يساعد الليمون على تحفيز إنتاج العصارة الهضمية وتحسين عملية الهضم.

يمكن إضافة عصير الليمون إلى الماء الدافئ وشربه على الريق أو بعد الوجبات.



الماء



يُعد الماء من أهم السوائل التي تساعد على تحسين الهضم، فهو يعمل على تليين الطعام وتسهيل حركته في الأمعاء.

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، خاصةً بعد تناول الوجبات الدسمة.

عصير الأناناس:

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد على هضم البروتينات.

يمكن شرب عصير الأناناس الطازج بعد الوجبات الدسمة.

نصائح إضافية لتحسين الهضم

تجنب المشروبات الغازية: تزيد المشروبات الغازية من الانتفاخ والغازات.

تناول المشروبات الدافئة: تساعد المشروبات الدافئة على تهدئة المعدة وتسهيل عملية الهضم.

تناول المشروبات ببطء: يساعد تناول المشروبات ببطء على تجنب ابتلاع الهواء، مما قد يسبب الانتفاخ.