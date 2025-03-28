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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 - 3 - 2025، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة ، أبرزها، حسام حسن يطلب وديتين لمنتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل.

حسام حسن يطلب وديتين لمنتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل

طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، من اتحاد الكرة، الاتفاق على مباراتين وديتين فى معسكر يونيو المقبل مع مدراس مختلفة لتجهيز المنتخب، خلال المعسكر الذى يخلو من أى ارتباطات رسمية.



عبد الله السعيد يعود لحسابات بيسيرو أمام سيراميكا في الكأس

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة.

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم قبل كأس العالم للأندية

جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف حالياً بنادي نيس الفرنسي ، ويرغب الأهلي في إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر.

تعرف على غيابات الزمالك أمام سيراميكا غداً في كأس مصر

مع دقات التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سيراميكا في اطار نصف نهائي كأس مصر.

أبو ريدة: احترام اللوائح شعارنا والوقت وراء أزمة الحكام الأجانب في القمة

أجرى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، حواراً شاملاً مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أجاب خلاله عن تساؤلات الشارع الكروي.

تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

حدد الجهاز الفني للأهلي يقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق استعداداً لمباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



جلسة زيزو والزمالك لمناقشة تجديد العقد.. تعرف على الموعد

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم موقف أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من حيث تجديد عقده من عدمه مع الأبيض، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

أزمة مباراة القمة .. الأهلى يؤجل التصعيد انتظارًا للرد على مخاطباته

أجل مسئولو النادى الأهلى التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية بتأييد قرارات رابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة واعتماد الأهلي مهزوما اعتباريا بنتيجة 3-0.