شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية و ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

أمطار على 4 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.

وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.



أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: تربة وأضم وميسان وجذم وميسان ويلملم والطائف

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب