وزير الخارجية الأميركية: نقل 17 مجرمًا عنيفًا إلى سجن في السلفادور

أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة ​ماركو روبيو​ (Marco Rubio)، في بيان أنّ "ليل الأحد، وكجزء من عمليّة ناجحة لمكافحة الإرهاب مع حلفائنا في ​السلفادور​، نَقل الجيش الأميركي مجموعة من 17 مجرمًا عنيفًا ينتمون إلى منظمتَي "ترين دي أراغوا- Tren de Aragua" و"ام اس-13"، من بينهم قتلة ومغتصبون"، إلى سجن سلفادوري.

في منتصف شباط الماضي، صنّف الرّئيس الأميركي دونالد ترامب ثمانية عصابات في أميركا اللاتينيّة على أنّها منظّمات "إرهابية"، بما فيها عصابة "إم-13". وتسمح هذه التّسمية في توسيع نطاق الإجراءات المتاحة أمام السّلطات الأميركيّة لمكافحة الجريمة المنظّمة.

واستنادًا إلى قانون الأعداء الأجانب للعام 1798، رحّلت واشنطن 238 فنزويليًّا إلى السلفادور من دون محاكمة في آذار 2025. وتتّهمهم الحكومة الأميركيّة بالانتماء إلى منظّمة إجراميّة تدعى "ترين دي أراغوا".