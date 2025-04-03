الامارات | «التعليم العالي» تختصر فترة اعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختصار زمن ترخيص المؤسسات الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد أيضاً، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر حداً أقصى.

وحددت الوزارة مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، واعتمدت إطار تقييم موحداً يقوم على قياس مستويات الأداء لمؤسسات التعليم العالي وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

وأكّد وكيل الوزارة الدكتور محمد المعلا أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأشار إلى أن خطوة الوزارة تحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى الخريجين.

وأضاف المعلا أنه وفقاً للآليات الجديدة سيتم اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً، بما يمكنها من اختصار الوقت، وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد. أما المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة فستمنح ترخيصاً لمدة ست سنوات، والرقابة عليها كل ثلاث سنوات، أما بالنسبة للمؤسسات ذات المخاطر المرتفعة فستمنح ترخيصاً لمدة سنتين والرقابة عليها سنوياً.

وحول اعتماد إطار التقييم القائم على المخرجات، أفاد المعلا بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة، تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة، يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.

وحددت الوزارة المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصولها على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما حددت آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي بالبرامج الجديدة.

وستوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها من دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.