11 قتيلا في حادث تصادم حافلة صغيرة وشاحنة في البرازيل

قُتل 11 شخصا على الأقل في البرازيل في حادث بين حافلة صغيرة وشاحنة تنقل فول الصويا في ولاية باهيا (شمال شرق)، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الحادث ليل الأحد الاثنين فيما كانت المركبتان تسيران في منطقة تشابادا دا ديامانتينا الجبلية، وهي موقع سياحي شهير.

وكانت الحافلة تقل 16 راكبا، تسعة منهم من عائلة واحدة.

وكان هؤلاء الركاب قد غادروا بلدية بوا فيستا دو توبيم نحو بلدية روي باربوسا حيث يعيشون، في رحلة تمتد 70 كيلومترا تقريبا.