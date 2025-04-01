الجيش الأميركي أعلن العثور على جثث ثلاثة من أصل أربعة جنود فُقدوا في ليتوانيا

كشف مكتب الشّؤون العامّة للجيش الأميركي في أوروبا وإفريقيا، أنّه "عُثر على جثث ثلاثة جنود من الجيش الأميركي تابعين للواء القتال المدرّع الأوّل، فرقة المشاة الثّالثة، في ​ليتوانيا​"، لافتًا إلى أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ مستمرّة عن الجندي الرّابع المتبقّي".

وشدّد قائد الفرقة الجنرال كريستوفر نورّي، على أنّ "قلوبنا مثقلة بالحزن الّذي يتردّد صداه بين أفراد الفرقة برمّتها، لكن البحث لن ينتهي إلّا بعد إعادتهم جميعًا إلى الوطن".

وأشار إلى أنّه "لا يمكن للكلمات أن تعبّر عن امتناننا لأولئك الّذين ما زالوا يعملون على مدى السّاعة، خلال جهود البحث والإنقاذ المكثّفة، والتزامهم الثّابت عدم الرّكون إلى الرّاحة حتّى يتمّ العثور على الجميع".

وكان قد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء الماضي، وفاة أربعة جنود أميركيّين فُقدوا أثناء تدريب في ليتوانيا، بعدما وجد المنقذون المركبة المدرّعة الّتي كانوا يستقلّونها في مستنقع.

مع الإشارة إلى أنّ ليتوانيا، العضو في (النّاتو) والاتحاد الأوروبي، تستضيف أكثر من ألف جندي أميركي.