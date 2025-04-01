الجيش الإيراني: إذا أخطأ الأعداء وهاجموا أراضي إيران فسيتلقون ردًا قاسيًا يجعلهم يندمون على فعلتهم

أشار ​الجيش الإيراني​، إلى أنّ "1 نيسان يمثّل يومًا تاريخيًّا ومجيدًا في مسيرة الثّورة الإسلاميّة، تجسّدت فيه الإرادة الشّعبيّة في القضاء على النّظام الطاغوتي المدعوم من قوى الاستكبار العالمي، وإقامة النّظام الإسلامي المقدّس المستند إلى حكم القرآن والإسلام وإرادة الشّعب".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الجمهوريّة الإسلاميّة هي نموذج جديد قائم على القيم الإسلاميّة، الّتي من خلال الإطاحة بالاستبداد الدّاخلي وقطع اليد المفترسة للاستعمار الأجنبي ومأسسة المقاومة والوقوف ضدّ أعداء إيران، وفّرت الاستقلال والحرّيّة للشّعب الإيراني".

وأعلن الجيش أنّ "أبناء الشّعب الإيراني الغيورين في الجيش، مستعدّون لتقديم التّضحيات من أجل الدفاع عن مصالح إيران وأمنها وشعبها"، مشدّدًا على أنّه "في حال ارتكب الأعداء خطأً استراتيجيًّا وهاجموا أراضي إيران، فسيتلقّون ردًّا قاسيًا يجعلهم يندمون على فعلتهم هذه".