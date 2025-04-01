"بلومبرغ": ميلوني تنوي زيارة واشنطن للحصول على إعفاء جزئي من الرسوم الأميركية

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تنوي زيارة واشنطن سعيا منها للحصول على إعفاء جزئي من الرسوم الأميركية، لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد".
واشارت مصادر الوكالة إلى أن "ميلوني كانت تأمل في أن تساعدها علاقاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعزيز موقعها في السياسة الأوروبية"، علما بأنها كانت الزعيم الأوروبية الوحيدة التي حضرت مراسم تنصيب ترامب فيركانون الثاني الماضي.
وأضافت المصادر للصحيفة أن "ميلوني كانت تخطط لزيارة واشنطن من أجل الاتفاق على الإعفاء الجزئي من الرسوم الجمركية الأميركية على السلع من الاتحاد الأوروبي، لكن موعد الزيارة لم يحدد حتى الآن، وصناعة السيارات الإيطالية لم يتم إعفاؤها من الرسوم الأميركية".
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