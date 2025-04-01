ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 بالمئة

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و3.5%، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت إلى ما فوق 75 دولارا للمرة الأولى منذ نهاية شباط، بحسب بيانات التداول.
وفي وقت سابق من اليوم، تجاوز السعر الـ75 دولارا للمرة الأولى منذ 25 شباط.
وجاء الارتفاع بعد بيانات أميركية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، خلافا للتوقعات بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
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