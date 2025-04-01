"منظمة التعاون الإسلامي" دانت مخططات الاستيطان الإسرائيلية بالقدس: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

أعربت "​منظمة التعاون الإسلامي​" عن إدانتها بشدّة "مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع شقّ طريق استيطاني في مدينة ​القدس​ المحتلّة، لتعزيز الرّبط بين المستوطنات الإسرائيليّة، في انتهاك صارخ للقانون الدّولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة"، محذّرةً من "خطورة هذه الخطوة في إطار مخطّط ضمّ مستوطنة معاليه أدوميم لمدينة القدس، وعزل الأخيرة عن محيطها الفلسطيني، ما يمثّل تقويضًا لحلّ الدّولتَين".

وجدّدت في بيان، دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمّل مسؤوليّاته تجاه الزام إسرائيل، قوّة الاحتلال، وقف جميع سياسات الاستيطان والضّمّ والتّهجير القسري والإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها ضدّ الشّعب الفلسطيني، وتفعيل آليّات المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات دوليّة على إسرائيل لانتهاكاتها المتكرّرة للقانون الدّولي".