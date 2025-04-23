أفضل خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه.. إرث الأمهات والجدات بين يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - لطالما شكلت الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر الركيزة الأساسية في روتين العناية بالشعر لدى الأمهات والجدات، وقد أثبتت فعاليتها وقدرتها على منحهن خصلات أكثر طولاً وكثافة، بدليل أن الشعر الطويل كان السمة الأبرز في إطلالاتهن. وها هو إرث الأمهات والجدات يعود بقوة، من خلال الفتيات والشابات اللاتي يرغبن في استخدام مكونات طبيعية للشعر لا تسبب أي أضرار جانبية وتعمل في الوقت نفسه على تطويل الشعر وجعله ناعماً وكثيفاً. فإذا كنتِ ممن يرغبن في العناية بشعرهن بشكل طبيعي بعيداً عن المواد المضرة والمنتجات باهظة الثمن، نرصد لك في التالي أفضل خلطات لتطويل الشعر، فضلاً عن أفضل الأطعمة التي تسرع في نمو الشعر.

ماسكات الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

زيوت طبيعية متنوعة



لطالما عُرفت الزيوت الطبيعية بقدرتها على تغذية فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر، مما يساهم في نمو الشعر بشكل أسرع وأقوى. من أبرز هذه الزيوت:

زيت الخروع: يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية وفيتامين E، ويعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يسرّع من نمو الشعر ويزيد من كثافته.

زيت جوز الهند : يتغلغل بعمق في الشعرة، فيرطبها ويمنع تقصف الأطراف، وهو مثالي لتدليك فروة الرأس مرة إلى مرتين أسبوعياً.

: يتغلغل بعمق في الشعرة، فيرطبها ويمنع تقصف الأطراف، وهو مثالي لتدليك فروة الرأس مرة إلى مرتين أسبوعياً. زيت الأرغان: غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يجعله خياراً رائعاً لمن تعاني من الشعر الجاف أو الباهت.

ينصح بتدفئة الزيوت قليلاً قبل استخدامها، وتدليك فروة الرأس بها بحركات دائرية ناعمة، ثم تغطية الشعر وترك الماسك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله بالشامبو.

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مكونات طبيعية تساعد في تطويل الشعر



يمكنك تحضير خلطات فعّالة في المنزل بمكونات طبيعية ومتوافرة، ومن أبرزها:

خلطة البيض وزيت الزيتون: اخفقي بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وطبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الغسل. هذا الماسك غني بالبروتين ويقوي الشعر من الداخل. خلطة الألوفيرا والعسل: اخلطي ملعقتين من جل الألوفيرا الطازج مع ملعقة من العسل. طبقيه على فروة الرأس ووزعيه على الخصلات. يساهم في ترطيب الشعر وتحفيز نموه بفضل خصائص الألوفيرا المجددة للخلايا. خلطة ماء البصل: نعم، رائحته قوية، لكن نتائجه مدهشة! قومي بعصر بصلة صغيرة، وطبقي العصير على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل غسله جيداً. يحتوي على الكبريت الذي يعزز إنتاج الكولاجين.

أفضل الأطعمة التي تساهم في تطويل الشعر

أطعمة تساعد في تطويل الشعر



لا يمكن تجاهل دور التغذية في صحة الشعر وتعزيز نموه بشكل أسرع. فالشعر يحتاج إلى عناصر غذائية محددة ليصبح طويلاً بطريقة صحية وسريعة. من أهم الأطعمة التي يُنصح بتناولها بانتظام:

البيض: غني بالبروتينات والبيوتين الضروريين لبناء الشعر وتحفيز نموه.

السبانخ: يحتوي على الحديد، فيتامين A و C، وهي عناصر أساسية لتغذية بصيلات الشعر.

المكسرات مثل اللوز والجوز: تحتوي على أحماض الأوميغا 3 والفيتامين E، التي تقوي الشعر وتقلل من تساقطه.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون، فهي مصدر رائع للأوميغا 3 التي تعزز من لمعان الشعر وتزيد من كثافته.

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5 أخطاء شائعة تعيق تطويل الشعر

قص أطراف الشعر بانتظام يساهم في تطويله



على رغم التزام كثيرات من النساء باستخدام الخلطات الطبيعية والأطعمة المفيدة، إلا أن بعض العادات اليومية قد تُبطئ نمو الشعر أو تؤدي إلى تقصفه وتساقطه من دون أن ننتبهي. إليك أبرز هذه الأخطاء:

الغسل المفرط للشعر: غسل الشعر يومياً يزيل الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لحمايته وتغذيته. يكفي غسله مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحفاظ على توازنه. استخدام أدوات التصفيف الساخنة بشكل متكرر: المجفف، مكواة الشعر، ومكواة التجعيد، كلها تؤدي إلى تلف الشعر إذا استُخدمت بكثرة ومن دون واقٍ حراري. ربط الشعر بقوة: اعتماد تسريحات مشدودة، خاصة لفترات طويلة، يضعف جذور الشعر ويؤدي إلى تساقطه تدريجياً. تجاهل تدليك فروة الرأس: التدليك يحفز الدورة الدموية، ويساهم في إيصال المغذيات إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نموه. قصّ الأطراف بشكل مفرط أو نادر جداً: لا يعني تطويل الشعر الامتناع عن قصّه تماماً. يجب قص الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع للتخلّص من التقصف وتحفيز نمو صحي.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.