الأمير ويليام ينوب عن والده الملك تشارلز في حضور جنازة بابا الفاتيكان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - بعد أن توفي بابا الفاتيكان البابا فرانسيس يوم الإثنين الماضي الموافق 21 أبريل، من المنتظر أن يودعه لمثواه الأخير ملوك وزعماء ورؤساء العالم في الجنازة التي ستُقام يوم السبت القادم 26 أبريل. وبينما سيغيب الملك تشارلز عن حضور الجنازة، سيعوض غيابه ابنه ووريث عرشه الأمير ويليام.

الأمير ويليام ضمن حضور جنازة بابا الفاتيكان

أكد قصر كنسينغتون أن الأمير ويليام سيسافر إلى مدينة الفاتيكان ليمثل العائلة المالكة البريطانية في جنازة البابا فرانسيس، نيابةً عن والده الملك تشارلز.

وقد كان للملك تشارلز فرصة لمقابلة البابا فرانسيس قبل وفاته بأيام خلال الزيارة التي قام بها لإيطاليا، حيث التقى الملك البالغ من العمر 76 عاماً، وزوجته الملكة كاميلا، 77 عاماً، بالبابا فرانسيس لمدة 20 دقيقة، يوم 9 أبريل، أي قبل 12 يوماً فقط من وفاته.

وقد صادفت زيارة الملك والملكة للبابا فرانسيس نفس يوم ذكرى زواجهما الـ 20، حيث تمنى البابا لهما ذكرى زواج سعيدة.

الملك تشارلز ينعي بابا الفاتيكان

نعى الملك تشارلز والملكة كاميلا عبر بيان صحفي وفاة البابا فرانسيس. وصرَّح تشارلز بأنه والملكة شعرا "بحزنٍ عميق" لكن "قلوبهما الحزينة ارتاحت قليلاً" بعد أن علما أنه تمكن من مشاركة تهنئة أحد الفصح مع الكنيسة والعالم الذي خدمه بتفانٍ طوال حياته وخدمته. وأضاف تشارلز: "سيُذكر البابا لعطفه وحرصه على الوحدة والتزامه الدؤوب بالقضايا المشتركة لجميع الديانات، ولأصحاب النوايا الحسنة الذين يعملون لمصلحة الآخرين".

وتابع البيان: "نتذكره أنا والملكة مودته الخاصة خلال لقاءاتنا معه على مر السنين، وقد تأثرنا كثيراً بزيارته في وقت سابق من هذا الشهر، وتابع الملك تشارلز إشادته: "لقد لاقى إيمانه بأن رعاية الخلق تعبير وجودي عن الإيمان بالله صدى لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم من خلال عمله ورعايته للناس والكوكب، أثر بعمق في حياة الكثيرين".

ومن الجدير بالذكر أن العديد من قادة العالم أكدوا حضورهم جنازة البابا فرانسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمن فيهم الرئيس ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون.

قد ترغبين في معرفة الملك تشارلز يقود احتفالات العائلة المالكة في أحد الفصح وغياب أمير وأميرة ويلز

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»