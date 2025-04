وفاة المذيع صبحي عطري بطريقة مفاجئة

رسالة صبحي عطري بعد تقديمه النسخة الماضية من جوي أوردز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - غيّب الموت عن عالمنا المذيع السوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشكلٍ مفاجئ، إثر ما كشفه برنامج "ET بالعربي"، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهوره في الوطن العربي، لاسيما وأنه كان حاضرًا في مختلف المحافل الفنية.ونعى فريق عمل برنامج ET بالعربي الإعلامي الراحل بكلمات مؤثرة، إذ قال: " في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".وقدّم صبحي عطري، عشرات المناسبات الفنية وحفلات الجوائز، لعل أبرزها حفل توزيع جوي أوردز، وحظى بردود فعل واسعة، كان آخرها النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة الرياض يناير الماضي، إذ قال آنذاك: "اللي شفتوه على الهواء بحفل جوي أوردز كان قبله أيام من التحضيرات والتعب والبرد لفريق كبير.. بدي أشكرهم واحد واحد من أصغرهم لأكبرهم مصورين، معدين، مساعدين، عمال، فني إضاءة، ديكور، مخرجين ومساعدينهم، لوجيستيك، نقل مباشر، ستايلست، ميكاب، شعر، ملابس، صوت، سيكيورتي، علاقات عامة، سائقين،هوست، منتجين، وبعتذر إذا نسيت حد.. بس كل الشكر لمجموعة كاريزما الي كل سنة بيعملو شغل جبار ليظهر الريد كاربت بهالشكل المشرف والحلو .. والشكر الكبير لمجموعة إم بي سي على كل الدعم والحرفية، دايمًا الشغل معكم ممتع وبيكبر القلب.. شكرًا للجميع".كما قدّم حفل توزيع جوائز مسابقة القلم الذهبي، في نسختها الأولى، التي أقيمت في الرياض خلال شهر فبراير الماضي، حيث أعرب عن سعادته بتلك المناسبة، قائلًا عبر انستجرام: " من احلى الجوائز الي قدمتها ، كنت سعيد جدا بتقديم جوائز القلم الذهبي من الرياض".يمكنك متابعة نجوم الفن يودعون الفنان سليمان عيد بكلمات حزينة ومؤثرة

