الخليج اليوم .. ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات في 13 - 16 مايو المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حدد البيت الأبيض موعد زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، إذ ذكر أن الرئيس ترمب سيزور السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 - 16 مايو المقبل، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين، إن ترامب يتطلع إلى تعزيز العلاقات في جولة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، كان ترامب قد ذكر أنه يعتزم زيارة السعودية، واللقاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" و"الحدث" إلى أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

كذلك أوضح مسؤول في البيت الأبيض في مارس/آذار الماضي، أن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بقائد أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".

وجرى في الاتصال بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب، في المقابل، أكدت السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، إذ أشار ولي العهد في سياق الاتصال الهاتفي إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرصه.