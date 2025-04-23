الخليج اليوم .. غرامة 50 ألف ريال لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة من استقدمهم بعد انتهاء تأشيرة الدخول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر والترحيل إن كان وافدًا بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

كما أصدرت الداخلية مؤخرا قرار بتطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.