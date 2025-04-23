المستشار تركي آل الشيخ يُحقق أمنية لـ سليمان عيد.. ما علاقة كريم عبد العزيز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إدراج اسم الفنان الراحل سليمان عيد، ضمن قائمة أبطال المسرحية الجديد للفنان كريم عبد العزيز، المُقرر تقديمها في النسخة المُقبلة من موسم الرياض، وذلك تكريمًا له، وتحقيقًا لأمنية سابقة له.
يذكر أنّ الفنان سليمان عيد، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 57 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، الخبر الذي أصاب الوسط الفني بالصدمة الكبيرة، خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الكبير بفقدان سليمان عيد من خلال منشورات على حساباتهم بالسوشيال ميديا.
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10 مسرحيات في 6 سنوات لـ سليمان عيد في السعوديةوكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته على "فيس بوك": "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد.. بلغني أخوي عدنان كيال، المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض، أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من ١٠ مسرحيات في آخر ٦ سنوات في المملكة، وأنه أبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبد العزيز، لكن القدر لم يمهله، وهذه أراده الله".
التعاون مع ابن سليمان عيد في موسم الرياضوتابع "وجهت شركة صلة، والأخ عدنان، باعتباره مشارك في المسرحية والموسم القادم، وأيضًا بلغني أن ابنه (عبده) يعمل في الإنتاج خلف الكواليس، ووجهت بالاستفاده منه في الموسم".
رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخومن جانبه، حرص عبده سليمان، ابن الفنان الراحل على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، على هذه المبادرة الطيبة، قائلًا: "شكر الله سعيك سيادة المستشار تركي آل الشيخ، جزاك الله خيرًا ووفقك دائمًا.. ربنا يرحم والدي ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى بإذنه إن شاء الله.. وشرف ليّا إني أكون جزء صغير في المساهمة في إسعاد الناس زي أبويا والسير في خطاه دينيًا وأدبيًا وفنيًا، والحمد لله أنا مؤمن جدًا وعندي يقين أي حاجة حلوة حصلت لي وهتحصل لي في حياتي كلها، فهي أولًا كرم ولطف من ربنا، ثم ثانيًا خير من حب الله وحب الناس لوالدي الله يرحمه".
يذكر أنّ الفنان سليمان عيد، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 57 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، الخبر الذي أصاب الوسط الفني بالصدمة الكبيرة، خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الكبير بفقدان سليمان عيد من خلال منشورات على حساباتهم بالسوشيال ميديا.
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