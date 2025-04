أفخم العطور بتوقيع أشهر مصممي الأزياء العالميين .. تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - لم تكن الموضة ومنصات العروض يوماً حكراً على الأقمشة والقصّات المبهرة، أو على صيحات المكياج والشعر، بل امتدت منذ زمن بعيد لتُلامس الحواس، وخصوصاً حاسة الشمّ، من خلال عطور نسائية ورجالية على السواء، حملت توقيع أهم وأشهر مصممي الأزياء حول العالم؛ لتتحوّل تلك العطور إلى علامات أيقونية لا تقل تأثيراً عن فساتينهم وتصاميمهم الفريدة التي تخطف الأنظار بفخامتها ورقيّها، فتأسر النفوس بروائحها التي تعبّر غالباً عن روح المصمم، وتعد كامتداد لهويته الفنية والجمالية، ما يؤكد العلاقة المتينة بين الموضة والعطور.

حديثاً، أطلق المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عطره الرجالي الأول بعد مجموعة عطور نسائية لاقت رواجاً وشعبية كبيرين بين النساء، ولهذه المناسبة نرصد لكِ في التقرير التالي أبرز مصممي الأزياء الذين أطلقوا عطوراً أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الجمالية.

إيلي صعب: أناقة شرقية في زجاجة عطر

عطر Le Parfum Essentiel Homme من إيلي صعب Elie Saab



من بيروت إلى عواصم الموضة العالمية، ترك المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab بصمة لا تُنسى في عالم الأزياء الراقية. وتماماً كما تنبض تصاميمه بالأنوثة، الترف، والدقة الحِرفية، جاءت عطور إيلي صعب كترجمة حسية لتلك الروح. بدأ مسيرته العطرية بإطلاق عطور نسائية فاخرة مثل Le Parfum، التي نالت شهرة واسعة بفضل تركيبتها الزهرية – الشرقية المفعمة بالأنوثة. ومؤخراً، خطا خطوة جديدة بإطلاق أول عطر رجالي له باسم Le Parfum Essentiel Homme، مؤكداً أن الأناقة لا تقتصر على الأقمشة فحسب، بل يمكنها أن تتجلى أيضاً في الرائحة التي تخلّد اللحظة. ومن أبرز العطور الصادرة من دار إيلي صعب، نذكر: Girl of Now، Le Parfum White، Le Parfum Bridal، و Le Parfum Intense.

كريستيان ديور: من فساتين الورود إلى عطورها

عطر Miss Dior من ديور



أطلق مصمم الأزياء الفرنسي العالمي كريستيان ديور Christian Dior أول عطر له عام 1947 سماهMiss Dior ، وذلك بالتزامن مع إطلاق مجموعته الشهيرة نيو لو New Look. حينذاك، أراد كريستيان ديور، الذي أصبح فيما بعد أحد أكثر مصممي الأزياء تأثيراً في القرن العشرين، أن يُهدي النساء "فستاناً عطرياً"، فكان عطر "مس ديور" امتداداً لنظرته للرقي والأنوثة. ولم يتوجه بعطوره الراقية التي تمثل روح دار ديور وأزياءها الراقية إلى النساء فقط، وإنما انضمّت لاحقاً إلى سلسلة عطوره النسائية إبداعات عطرية مخصصة للرجال مثل عطر Sauvage، والتي رسّخت مكانة الدار في عالم العطور الرجالية والنسائية على حدّ سواء، بعطور تحمل توقيع الجمال الفرنسي بكل فصوله. تشتهر عطور ديور بمزج المكونات النادرة عالية الجودة لخلق روائح لا تُنسى، فهي تجسد التطور الفرنسي الكلاسيكي والحديث، ومن أشهر هذه العطور: Gris Dior، J'adore l'Or، Bois d'Argent، و Ambre Nuit.

توم فورد: العطر كترف جريء

عطر Black Orchid من توم فورد Tom Ford



يشتهر مصمم الأزياء الأميركي العالمي توم فورد Tom Ford برؤيته الجريئة في عالم الموضة والأزياء، والتي تنسحب أيضاً على عالم العطور. بدأ فورد رحلته في عالم العطور في عام 2006، عندما أطلق عطره الأول Tom Ford for Men، الذي حقق نجاحاً كبيراً. ومن عطر Black Orchid الفاخر إلى مجموعة Private Blend التي تضم روائح قوية وغير مألوفة مثل Tobacco Vanille وOud Wood، نجح فورد في خلق عالم عطري يعبّر عن الفخامة والتميّز بلمسة مستفزّة تحاكي الذوق المتمرّد والواثق. تتميز عطور توم فورد بقوتها وفخامتها؛ حيث ترتكز على نغمات ثمينة تمتزج فيما بينها؛ لتمنح مستخدمها رائحة لا مثيل لها. يتوجه فورد بعطوره الفخمة إلى النساء والرجال كلٍّ على حدة، وإلى الجنسين أحياناً؛ حيث يبتكر عطوراً تحاكي ذوق المرأة والرجل في آنٍ. ومن أكثر عطور توم فورد شهرة، نذكر: Lost Cherry، Bitter Peach، Neroli Portofino، Ombré Leather، و Cafe Rose.

إيف سان لوران: بصمة حسيّة لا تُنسى

عطر Black Opium من إيف سان لوران YSL



يعتبر المصمم الفرنسي الراحل إيف سان لوران Yves Saint Laurent واحداً من أشهر مصممي الأزياء في القرن الماضي. ولم تقتصر شهرته على بدلات التوكسيدو والأزياء الفاخرة، بل حقق نجاحاً باهراً في عالم العطور؛ حيث اكتسبت العطور الصادرة من الدار العالمية شهرة واسعة وشعبية كبيرة، منذ أول عطر أصدرته باسم واي Y، بعدها كرّت سبحة العطور الفاخرة النسائية والرجالية، ومن عطر Opium المثير للجدل في السبعينات، إلى عطر Libre ، تُجسّد عطور إيف سان لوران حالة من التمرّد الممزوج بالأنوثة الطاغية أو الرجولة الراقية. وقد استطاع المصمم العالمي أن ينقل إحساس الأقمشة الفاخرة والجريئة إلى قارورة عطر تُعبّر عن التناقض الجميل بين الحرية والانضباط. ومن أشهر العطور التي صدرت عن دار إيف سان لوران: Mon Paris، Black Opium، Le Vestiaire Des Parfums Blouse، و Elle Eau de Parfum.

جورجيو أرماني: صفاءٌ وأناقة في كل قطرة

عطر My Way من جورجيو أرماني Giorgio Armani



يؤمن المصمم الإيطالي العالمي جورجيو أرماني Giorgio Armani، أحد أشهر رواد عالم الأزياء والموضة في العالم، بجمال البساطة الراقية، وهي السمة التي طبعت تصاميمه في مجال الموضة والجمال والأزياء، وأيضاً العطور التي أصدرها سواء للنساء أو الرجال أو للجنسين. وبعد النجاح الكبير الذي حققه أرماني في مجال الأزياء الرجالية ومن ثم النسائية، أصدر في عام 1981 أول عطر له باسم Giorgio by Giorgio Beverly Hills. ومن عطر Acqua di Gio المائي والمنعش، إلى عطرSi الأنثوي الناعم، تأخذنا عطور جورجيو أرماني إلى عالم فريد تتعانق فيه الزهور مع أرقى النغمات الثمينة مثل الأخشاب والتوابل والنفحات الشرقية. وكل عطر من هذه العطور يشبه توقيع المصمم العالمي في الموضة: نقي، متوازن، وأنيق دون ضجيج. ومن أشهر العطور الصادرة من دار جورجيو أرماني نذكر: My Way، Acqua di Gioia، Si Intense، و Armani Code.

دولتشي آند غابانا: عطور بنكهة المتوسط

عطر Light Blue من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana



دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، هي دار أزياء إيطالية عريقة، أسّسها الإيطاليان دومينيك دولتشي وستيفانو غابانا، وهي من العلامات المحبوبة من قبل المشاهير. بدأ المصممان رحلتهما في مجال الموضة والأزياء بتصميم ملابس السباحة، وطوّرا عملهما تدريجياً لتصبح علامة الإيطاليين دومينيك دولتشي وستيفانو غابانا من أشهر الماركات العالمية، ليس في مجال الملابس فقط وإنما أيضاً في مجال العطور النسائية والرجالية؛ حيث أطلق المصممان أول عطر في عام 1992 باسم Dolce & Gabbana Pour Homme. ومن عطر Light Blue بنفحاته المنعشة التي تعكس أجواء البحر والشمس، إلى عطور The One التي تجمع بين الغموض والجاذبية، تقدّم الدار الإيطالية عطوراً تنقل التراث المتوسطي والعاطفة الإيطالية إلى العالم بتركيبات عطرية مشبعة بالرومانسية والطاقة. ومن بين أشهر العطور الصادرة عن دار دولتشي آند غابانا نذكر: Blue Jasmine، Devotion، Dolce Eau de Parfum، و L’Imperatrice.

فالنتينو: شاعرية الموضة تتحول إلى عطر

عطر Donna Born In Roma من فالنتينو Valentino



فالنتينو غارافاني هو المصمم الإيطالي الذي أسس ماركة الأزياء العالمية الفاخرة التي ساهمت في صياغة تاريخ الموضة لنحو 50 عاماً، وهو أيضاً من أبرز الوجوه الرجالية في مجال الموضة الراقية والفاخرة. لم يساهم فالنتينو فقط في رسم خطوط موضة الأزياء، وإنما كانت له بصمة مميزة في عالم العطور النسائية والرجالية على حد سواء؛ حيث أسس أول عطر خاص به في عام 1979 باسم Valentino Red. وإلى الآن تستمر دار فالنتينو في استلهام قوتها من الشعر والرومانسية، تماماً كما في مجموعات عطورها التي أصدرتها على مر السنوات، مثل Voce Viva وBorn in Roma، التي تمزج بين الأنوثة الحديثة والنفحات الحسية بطريقة تُشبه فساتينها الفخمة: أنيقة لكن صاخبة بالمشاعر. ونذكر من بين أشهر العطور الصادرة من دار فالنتينو: Donna Born In Roma، Valentino Born in Roma Yellow Dream، Valentino Voce Viva Intensa و Born In Roma Uomo.

جان بول غوتييه: قارورة تُحاكي الجسد

عطر Scandal من جان بول غوتييه Jean Paul Gautier



جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier هو واحد من أهم مصممي الأزياء العالميين، عُرف بتصميمه للملابس والأزياء الجاهزة، وسرعان ما تمددت شهرته لتصل إلى كافة أنحاء العالم. وكما عُرفت أزياء بالفخامة والثراء، ابتكر مجموعة من العطور النسائية والرجالية التي لاقت شعبية واسعة نظراً إلى فرادة روائحها ومزجها العصري بين مكونات متنوعة، فشكل بصمة متفردة في عالم العطور. ولم يكتفِ غوتييه بتقديم تركيبات عطرية جذابة، بل منح قارورة عطوره نفسها بعداً فنياً، فالعطر عنده ليس فقط للرائحة بل تجربة بصرية، حسية، وجريئة. أصدر غوتييه أول عطر في عام 1993 باسم Classique؛ ليعود ويطلق بعده مجموعة من العطور الفاخرة النسائية منها والرجالية، التي تمثل خط غوتييه الراقي والأنيق في عالم الموضة، من بينها: Le Male Elixir، Ultra Male، Divine، و Scandal.

الموضة والعطور: علاقة لا تنفصم

ليس من قبيل المصادفة أن ينجذب كبار مصممي الأزياء إلى عالم العطور، فالرائحة تشبه تماماً فستاناً خفيّاً ترتديه الحواس، وتُكمل الإطلالة بطريقة لا تُرى لكنها تُحسّ وتُذكر. فكل عطر يحمل بصمة المصمم الذي صمّمه، ويعكس فلسفته الجمالية، تماماً كما تفعل تصاميمه على منصات العرض. العلاقة بين الموضة والعطور ليست علاقة تكامل فقط، بل هي امتداد طبيعي للإبداع؛ حيث تتحوّل الأقمشة إلى نفحات، والتفصيل إلى مكونات، وتُصبح قارورة العطر بمثابة توقيع أخير لإطلالة متكاملة.